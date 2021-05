Karla Rubilar a cuarentena por ser contacto estrecho de caso de covid-19

La ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, empezó una cuarentena preventiva porque un miembro de su equipo de seguridad resultó positivo de covid-19. Así informó la cuenta twitter del ministerio. Además, indicó que la secretaria de Estado está a la espera del resultado de un PCR y sin síntomas de coronavirus.

“La dirección de comunicaciones del Ministerio de Desarrollo Social informa que la ministra Karla Rubilar ha iniciado una cuarentena preventiva, tal como indica la normativa sanitaria vigente, tras haber sido notificada a últimas horas de este martes de ser contacto estrecho de una persona diagnosticada con covid-19 de su equipo de seguridad”, dice el comunicado.

Comunicado de Prensa. pic.twitter.com/7m9vPFa66J — Ministerio de Desarrollo Social y Familia (@MinDesarrollo) May 19, 2021

“La ministra Rubilar se encuentra en buen estado de salud y sin síntomas. Se ha realizado test PCR post notificación y mantendrá sus actividades de manera telemática”, concluyó el documento.

En la cuenta de twitter del MDS es posible apreciar que Karla Rubilar apareció en varias actividades. El domingo apareció en La Moneda por las palabras que dio el Presidente Sebastián Piñera luego de conocer los resultados de las elecciones.

Este martes 18 también se presentó en una ceremonia con el ministro de Justicia, Hernán Larraín. Se trató de la entrega del informe final del “Tercer Marco de Acción Contra la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes”.

Ministro @HernanLarrainF junto al Subsecretario @Sebavalenzuela_ hacen entrega del informe final del “Tercer Marco de Acción Contra la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes” a ministra @KarlaEnAccion y los Subsecretaria @Blanquihonorato. pic.twitter.com/uWQEC8xYMK — Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (@MinjuDDHH) May 18, 2021

Karla Rubilar en caso anterior

No es primera vez que Rubilar se encontró cerca de casos de covid-19. A principios de mayo, el jefe de gabinete y un asesor de la ministra dieron positivo. No realizó cuarentena preventiva porque se estableció que no era contacto estrecho de los casos positivos detectados.