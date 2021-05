En RN se preguntan: “¿Queremos regalarle el país al comunismo? Yo no…”

El diputado de Renovación Nacional (RN), Sebastián Torrealba, analizó el presente del partido y de la centroderecha tras las elecciones del fin de semana y anticipó una complicada situación al interior del conglomerado de cara a las primarias presidenciales de Chile Vamos.

En diálogo con Radio Pauta, el legislador insistió en que el resultado de los comicios para definir la Convención Constitucional, autoridades municipales y gobernadores regionales fue “una derrota por goleada. En RN pisamos el palito por el populismo y no propusimos cosas que motivaran a los chilenos”.

En esa línea, manifestó que “yo creo que en la presidencial tenemos poco que hacer, es una realidad de RN. En la primaria de Chile Vamos no estamos bien parados. Quien diga lo contrario, no quiere ver la realidad. En la parlamentaria obviamente que va a ser muy duro, pero hay que levantar la frente y agarrar las convicciones que soltamos”.

“¿Queremos regalarle el país al comunismo? Yo no. Lo que tenemos que hacer, y que no hizo Chile Vamos después del plebiscito con un resultado 80/20, es poner la pelota al piso y ver cómo nos actualizamos. Chile Vamos siguió avanzando como si no hubiera pasado nada. Pero, la verdad es que, abrazando el populismo, abrazando las ideas de izquierda, nos encaminamos nuevamente a otra derrota monumental”, complementó.

“La izquierda se arrodilló al Frente Amplio y al PC”

Ante ello, argumentó que “lo que he visto en estos tres años en el Congreso es que la izquierda sensata y democrática se arrodilló ante los postulados del Frente Amplio y el Partido Comunista. Yo creo que les va a pasar lo mismo en la constituyente. ¿La izquierda se va a poner sensata ahora en la constituyente porque se iluminaron? Creo que no. Quedaron en pésima posición, porque tanto los partidos tradicionales de derecha como de izquierda están hoy en mal pie. Y esa es una realidad”.

Consultado a si está dispuesto a formular y apuntar a abrir puentes para un “nuevo trato”, Torrealba comentó que “sí, pero vamos a ver cuál es la disposición de ellos a enfrentarlos (al FA y al PC). Hay un sector de la izquierda democrática que ha estado durante dos años arrodillado ante esta izquierda radical y espero que eso cambie. El desafío para el Chile de hoy o es democracia o es este comunismo renovado que, evidentemente, no tiene nada de bueno. Digamos las cosas como son: los de Comunes y los de RD, son todos excomunistas. Entonces, con ese panorama, lo que tenemos que hacer desde la derecha es plantearnos cómo enfrentar a esa izquierda extrema a la cual le tenemos susto. Chile Vamos tiene que enfrentarla con las convicciones sobre la mesa, sin miedo”.

Mientras que sobre el futuro de Renovación Nacional, anticipó que “creo que habrá sorpresas en RN. A RN le fue mal, el liderazgo del partido estaba representado por Mario Desbordes y los responsables políticos están por ahí. El otro que quería ser presidente del partido es Francisco Chahuán, que tuvo una derrota brutal en su región y no sé si queda en buen pie para ser presidente de RN. El desafío es una renovación de caras total. Con una nueva generación a cargo, que enfrente sin miedo a la izquierda radical y que sea capaz de tender puentes con lo que va quedando de la sensatez de algunos sectores de la oposición”.

“Voy a ser sincero. Hace una semana me sentía bastante derrotado, porque veía que no ofrecíamos nada, que vivíamos criticando al Gobierno y aportábamos poco. Pero hoy, dado este escenario, siento que hay que dar la pelea que viene, que es la pelea más dura de todas. Lo importante ahora es reflexionar profundamente, pero rápido, y enfrentar lo que viene. Porque lo que se viene es muy duro, es la batalla más compleja que va a tener en su historia la centro derecha en Chile”, expuso.

“Uno en política nunca les puede decir que no a los desafíos. Siempre he dicho que soy de Chile Vamos, una coalición que hay que cuidar. Hoy estamos en el suelo y creo que hay que revitalizarnos desde todos los partidos”, cerró.