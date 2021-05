No se aprendió nada: Tambalea apoyo de RD a Boric tras “veto” de CS al PPD y a primarias

Sigue la teleserie en la oposición. A poco de que por fin se pusieran de acuerdo para inscribir primarias, todo volvió a cero. Esta vez, de acuerdo con fuente de distintas colectividades, porque la directiva de Convergencia Social estaría vetando al PPD y al Partido Liberal.

Aunque aún tienen tiempo para llegar a algún acuerdo, Paula Narváez no titubeó a la hora de hablar de un fracaso de las conversaciones y en culpar al Frente Amplio y al Partido Comunista. Pero no son todos.

De hecho, tras el punto de prensa de la abanderada, Revolución Democrática salió rapidamente a aclarar que ellos sí están con primarias amplias y que, por eso, salieron a juntar firmas por Gabriel Boric.

De mantenerse la postura de CS, transmitieron desde dicha tienda, podrían, incluso, retirar el apoyo que le habían manifestado al magallánico.

“Juntamos firmas con un objetivo claro liderado por @gabrielboric. No es tiempo de exclusiones, tenemos la oportunidad de transformar Chile y construir mayoría, que sea el pueblo el que decida. No nos equivoquemos, la oportunidad es la primaria amplia. Esto no ha terminado”, escribió la timonel de RD, Catalina Pérez, en Twitter.

Y, en el mismo tono, se sumaron la diputada Maite Orsini y el senador Juan Ignacio Latorre.

