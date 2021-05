Concejal de Talcahuano pide disculpas por ser detenido en toque de queda bebiendo alcohol y portando drogas

En la madrugada de este martes fue detenido en Concepción Carlos Sepúlveda, concejal RN de la comuna de Talcahuano en ejercicio, luego que Carabineros lo sorprendiera junto a otra persona en horario de toque de queda bebiendo alcohol y portando droga.

La detención se produjo en el sector de Los Torreones de Concepción, a eso de las 2 de la madrugada, lugar hasta donde llegaron funcionarios policiales que realizaban un patrullaje preventivo en el que Sepúlveda fue descubierto con marihuana, moledores y dos mesas de gramaje de droga.

Aunque no quiso ahondar en los motivos del porqué tenía la marihuana y los demás implementos para procesar artesanalmente la droga, el concejal en funciones optó por publicar un posteo en su cuenta de Facebook para pedir disculpas y tratar de explicar lo sucedido.

“Así como he pedido y exigido transparencia; hoy debo asumir y dar la cara por un grave error que he cometido en la madrugada. Fui detenido en compañía de un cercano, por consumir alcohol y portar marihuana al interior de un vehículo en Concepción. Las razones que pude tener en su momento las guardaré para mi crítica personal y solo pediré mis más sinceras disculpas a la gente de Talcahuano, sobre todo a quienes confiaron su voto en mi”, apuntó Sepúlveda, quien reconoció que cometió una falta que, asegura, no “volverá a repetir”.

“Fue un desacierto gravísimo y lo asumo como hombre y solo puedo garantizarles que haré mi mayor esfuerzo para que nunca se vuelva a repetir. Agradezco la solidaridad de todos quienes me han llamado y enviado mensajes dando su sincero apoyo y guardaré mi pensamiento para quienes buscan sacar un provecho minúsculo de una lamentablemente situación”, agregó.

Pese a sus disculpas, el alcalde de Talcahuano, Henry Campos, anticipó que más allá de lamentar el hecho, “nadie está por sobre la ley y menos las autoridades”.

“Somos los primeros llamados a cumplir la normativa legal que está vigente en nuestro país”, remarcó Campos, mientras el concejal quedó en libertad esta mañana a la espera de la citación del Ministerio Público.