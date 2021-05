Fracasan las primarias de la oposición y Narváez se lanza contra el FA y el PC

Con duras palabras la candidata presidencial del PS, PPD y Nuevo Trato, Paula Narváez, informó que las serie de negociaciones de esta jornada fracasaron y que no podrán inscribir primarias amplias de la oposición.

Acusó, sin pelos en la lengua, que los responsables son el PC y el Frente Amplio, que “se farrearon la oportunidad”.

“Hablan de la unidad y no la practican. Con qué derecho vetan a una primaria legal. Yo he construido la unidad. He hecho el esfuerzo, diciendo que sin unidad era complejo construir lo que se necesita. Sin embargo, ellos se han farreado está oportunidad y no dan garantías de gobernabilidad para Chile. Se necesita honrar la palabra y tener el mismo discurso en lo privado y en lo público”, manifestó.

En el mismo tono, agregó: “Yo estoy aquí para reivindicar la política. Yo me voy a quedar con el mensaje que he dado. Las explicaciones las tendrán quienes han estado en estas conversaciones. Señalo mi desazón con lo que ha ocurrido. Nosotros vamos a seguir adelante. Esta candidatura va a ganar, porque estamos dando prueba de nuestras convicciones. Vamos a estar en la papeleta de las primeras y vamos a estar en la papeleta de noviembre”.

En medio del punto de prensa, Narváez estuvo flanqueada por quienes apoyan su candidatura, entre ellos, Vlado Mirosevic (PL) que se sumó a los cuestionamientos. “Queremos denunciar que el Frente Amplio, del cual fuimos fundadores, hoy quieren vetar nuestra participación de una primaria”, sostuvo.

“Nos salimos del Frente Amplio porque ellos no querían la unidad de la oposición.Cuando está la oportunidad, el Frente Amplio, a último minuto, previo a ir a inscribir, tira el mantel con el único objetivo de bloquear a la oposición. Queremos unidad de la oposición. Esta noche era posible lograrlo. Lamentablemente la actitud del Frente Amplio y el PC beneficia a la derecha“, complementó.

Pese a que la crítica fue generalizada contra el Frente Amplio, lo cierto es que no todos serían los que se oponen al diseño al que habían arribado. De hecho, fuentes aseveraron que es la directiva de Convergencia Social la que se opone, por lo que, incluso, Revolución Democrática estaría poniendo en duda su apoyo a Gabriel Boric.