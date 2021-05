Paula Narváez: “Gabriel Boric me dijo explícitamente que no había veto a nadie”

La candidata presidencial del Partido Socialista, Paula Narváez, no escondió su profunda decepción ante la caída del acuerdo que integraría a su colectividad en un bloque de izquierda con el Frente Amplio y el Partido Comunista.

El acuerdo para una nueva primaria presidencial, se cayó luego que el FA y el PC decretasen un veto ante dos aliados de la candidatura de la ex-vocera: PPD y Nuevo Trato.

En conversación con radio Universo, la carta del PS reveló que ayer en la tarde se había llegado a un acuerdo con el FA y el PC y “ahí se conversó explícitamente de los apoyos con lo que una candidatura llegaba a la formación del pacto para la inscripción a primaria y se dijo explícitamente que no había vetos”, en referencia a las bajadas de Heraldo Muñoz y Pablo Vidal en beneficio de su candidatura.

Más tarde, y ante el veto levantado por Convergencia Social ante la participación del PPD, Nuevo Trato y el Partido Liberal, Narváez afirmó que incluso trató de solucionar el impasse a través del candidato frenteamplista, Gabriel Boric.

“Yo conversé con Gabriel Boric explícitamente este tema. Él me dijo que no había veto a nadie. Es más, durante la noche cuando se dice que no se va a aceptar a Nuevo Trato y el Partido Liberal, Gabriel Boric dijo ‘yo voy a arreglar esto'”, dijo.

Narváez contra Jadue

Por otro lado, referente a la actitud tomada por el candidato del PC, Daniel Jadue, la ex-ministra lo acusó de “asustarse” por ver que tenía más apoyos en la previa de la primaria.

“Su discurso no es sincero ni el del FA ni del PC porque Jadue fue el que se negó a incluir el apoyo del PPD, de un partido, con lo que la militancia se le prohíbe que vote. Como dijo Álvaro Elizalde, al Partido Socialista no se le humilla”, declaró Narváez, agregando que el alcalde de Recoleta “se asustó. Lo que hace una autoridad tradicional, patriarca, es usar otro subterfugio. Él se asustó por los apoyos que yo estaba teniendo”.