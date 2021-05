Carlos Maldonado da un portazo en la oposición: “Los dejaré esperando como me dejaron a mí”

Carlos Maldonado le dio un portazo a las primarias convencionales. Después del fracaso de las primarias legales amplias de oposición, el presidente del Partido Radical (PR) y candidato presidencial de dicha colectividad descartó la posibilidad de hacer unas comicios alternativos con los demás miembros Unidad Constituyente antes de la primera vuelta.

“Los voy a dejar esperando como me dejaron esperando anoche”, indicó el timonel del PR, quien fue el único precandidato del bloque que acudió al Servicio Electoral a inscribirse a las primarias, en una convulsionada noche donde se quebró el acuerdo entre el Partido Socialista (PS) con el Frente Amplio y el Partido Comunista debido al veto sobre el Partido por la Democracia (PPD) y Nuevo Trato.

“Nosotros estuvimos dispuestos a competir ayer en defensa de nuestra ideas y de nuestra propuesta de país, que es cambio sociales profundos con estabilidad política y con progreso económico”, explicó Maldonado en CNN.

Carlos Maldonado acusó que “no hay otra instancia legal que permita que la decisión sea ciudadana y no de las máquinas partidarias. La próxima instancia legal es en noviembre, ahí va a estar nuestro nombre y nuestras propuestas”.

“Me parece una falta de respeto hablar de primarias convencionales cuando se ha despilfarrado la oportunidad de ir a primarias legales”, agregó el exministro de Michelle Bachelet, siendo enfático en recalcar: “Los voy a dejar esperando como me dejaron esperando anoche”.

Por otro lado, Maldonado criticó la indecisión respecto a la candidatura de la presidenta del Senado, Yasna Provoste: “¿Va a esperar que esté en condiciones favorables para decidir si ser candidata? A mi no me parece que una persona que aspira a conducir Chile deba esperar a eso. Tiene que demostrarlo compitiendo frente a la gente. ¿Por que no podía dejar una candidatura democratacristiana en el Servel?”.

“Me parece que en general, una de las cosas que más daño le hace a la política y que más la aleja de los ciudadanos, es la calculadora. Siempre calculando los efectos de lo que puede ocurrir, tratando de acomodar el escenario a lo que conviene. Claramente los medios y su partido han identificado la posibilidad de que ella (Yasna Provoste) asuma el desafío presidencial. Lo demás es cálculo político y lo demás aleja a la gente”, agregó.