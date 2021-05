¿A cuánto el número? Familia organiza rifa virtual para sortear una casa amoblada en La Serena

La pandemia ha llevado a miles de chilenos a pensar en varias fórmulas originales para generar recursos económicos y Alejandra Bastidas, dueña de una propiedad de 330 mts2 ubicada en La Serena, a cuatro cuadras del casino y a un metro y medio de la playa, es una de ellas, luego de poner su casa como el premio mayor de una rifa virtual

Bastidas cuenta en radio ADN que este sorteo, al que se puede acceder en el sitio tusuentusuenoaunclick.cl, lo concretó gracias a que sus hijos le propusieron generar los recursos para dedicarse a descansar después de muchos años de trabajo.

“Me siento muy comprometida con la gente y su anhelo. Es una magnifica casa”, cuenta Alejandra, que vivió por 17 años en este inmueble, el que rifa a un valor de $20 mil el número y que entregará amoblado.

“Años atrás me ofrecían mucho dinero por la casa, muy cotizada y, por los efectos de la pandemia, no se pudo vender. En esta casa no hay que invertir. Esta casa le va a rentabilizar a quien se la gane”, asegura Bastidas, que explica que la propiedad cuenta con cuatro habitaciones, dos baños, una terraza y seis estacionamientos, que consideran 95 mts2 construidos, 200 mts2 de jardín y 330 mts2 de terreno total.