Sichel en picada contra Carter y Lavín: “Esa vieja política me da asco”

El candidato presidencial independiente por Chile Vamos, Sebastián Sichel, las emprendió contra Rodolfo Carter, vocero de la campaña de Joaquín Lavín, y contra este último, tras los dichos del alcalde de La Florida.

¿Qué pasó? En entrevista con El Mercurio, Carter aseguró que Sichel es una “creación de La Moneda” y que “nunca ha ganado una elección”.

Ante esto, el ex ministro de Sebastián Piñera y ex director de Banco Estado, respondió duramente: “Tristemente, me di cuenta de que el vocero de la campaña de Joaquín Lavín (…) en lugar de poner ideas sobre la mesa, lo que hacía era destruir a las campañas que lo rodeaban con el más viejo estilo de la política chilena que parece ser amable por un lado, pero por el otro trata de destrozar a la competencia”.

Sobre Chile Vamos, enfatizó que deben hacer justamente lo contrario, sobre todo con los independientes. “Un día antes habíamos visto el festival de declaraciones del mundo de la izquierda en Chile, que se destrozaban las candidaturas y yo estaba orgulloso pensando en el ejemplo que estábamos dando desde el mundo de la independencia o del centro junto a la centro derecha, de tener un estilo de primarias distinto. Lamentablemente, esto duró menos de 12 horas”, señaló el candidato.

Sichel: “No se puede estar 30 años tratando de ser presidente”

Respecto a la situación de Lavín, lo emplazó a ver si ese será realmente su estilo y su vocero: “Tengo la mejor opinión de él, humana y personalmente, pero no se puede ser dos cosas al mismo tiempo y en el mismo lugar. No se puede ser un candidato amable y tener un vocero que destroza y destruye todo lo que te rodea para obtener ventajas políticas”.

Además, agregó que “no se puede estar 30 años tratando de ser presidente de la República o perseguir un cargo y otra vez cometer el mismo error de esa vieja política que a mí personalmente me da asco y a la mayoría de los chilenos nos tiene reventados, debemos dejar de actuar en base a la vieja política “.

Las críticas las continuó indicando que “tener un vocero que destruye a los de enfrente, es no entender nada de lo que pasó el domingo pasado en las urnas, donde hubo una tremenda condena a la política tradicional, un tremendo espacio de apertura al mundo independiente”.

Finalmente señaló que: “Mi emplazamiento es bien directo a Joaquín Lavín. Si va a seguir con este tipo de vocerías y este tipo de voceros, creo que vamos a tener una campaña de otro estilo que no es el mío y, por lo tanto, va a terminar siendo otra vez el mismo candidato de los últimos 30 años haciendo política tradicional protegiendo al partido y destruyendo la apertura a gente nueva e independiente que está en esta coalición”.