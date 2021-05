Catalina Parot y los $700 millones invertidos en campaña de Chile Vamos: “Espero que los partidos me ayuden a asumir la deuda”

La derrota de Catalina Parot a la gobernación de la Región Metropolitana a manos de Claudio Orrego (DC) y Karina Oliva (Comunes), no sólo causó un terremoto al interior de la colación de Gobierno de “Chile Vamos”, sino que dejó a la expresidenta del Consejo Nacional de Televisión (CNTV) con una millonaria deuda, luego de haber pedido un crédito por $700 millones para afrontar una de las campañas mediáticas más onerosas del proceso eleccionario del fin de semana pasado y, por ende, la que generó mayores pérdidas al no conseguir ir a la segunda vuelta.

Y ahora que han pasado siete días desde la hecatombe de la derecha en las urnas, es que Parot salió a pedirle a los partidos de la coalición de Gobierno que le den una mano para afrontar el gasto de su campaña, de la cual un monto lo recibirá de parte del Servel por el número de votos que recibió (384.277) y la otra deberá asumirla de su bolsillo.

“Estoy sacando las cuentas, viendo cómo me voy a apear, porque obviamente es un problema desde el punto de vista económico. Yo siempre pensé que iba a salir de una manera más equilibrada, pero ante este tsunami de todo lo que pasó, las cuentas no alcanzan. Espero que me ayuden a asumir la deuda los partidos. Porque vamos aclarando: ellos me pidieron que fuera su candidata y, como estos son proyectos colectivos, espero que también me ayuden en esto que nos golpeó a todos.”, dijo la candidata de Chile Vamos, quien en entrevista con La Tercera profundizó en los errores cometidos por su sector al afrontar su candidatura.

“No le dieron la relevancia que se necesitaba. Por otro lado, fue algo muy fatal haber ido divididos con Republicanos. También hay que tomar en cuenta -y esto no es para justificar lo que pasó- que yo llegué muy tarde, porque aquí había habido primarias. Entonces, obviamente, Karina Oliva y Claudio Orrego tenían un trabajo de movilización en el territorio importante y eso no se puede minimizar. Por eso mismo, y porque no tenía tiempo, me apoyé mucho en la estructura de los partidos. Llegué porque se dio, en un ambiente muy frío, en una campaña que costó organizarla”, se lamentó.

“Agradezco todos los apoyos, a las casi 400 mil personas que me votaron, a los alcaldes y concejales, a todos los que dentro de lo que pudieron se movilizaron. Pero fue un cúmulo de cosas. Y hay otro elemento que es bien importante: tengo la sensación de que hubo una importante cantidad de personas que no se sintieron apoyadas o no vieron en Chile Vamos o en el Gobierno un apoyo necesario en medio de esta cuarentena”, afirmó.

Consultada por si, en efecto, ella era la mejor carta de la derecha para afrontar esta convocatoria, considerando que “tenía tres elecciones parlamentarias perdidas” antes, Parot reconoció que “seguramente había mejores candidatos. Pero no hubo nadie más disponible. Y yo dije que sí porque sentía que, en primer lugar, el 2019 vivimos un momento crítico ante el cual no me podía restar. Muchos se restaron. Espero que para las futuras elecciones, si hay un mejor candidato, que vaya, eso es lo importante. A lo mejor yo no era la más competitiva, pero todo Chile Vamos me lo pidió y el Presidente de la República me lo pidió cuando yo era la presidenta del CNTV”.