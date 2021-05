Fiesta clandestina en Concepción acaba con 33 detenidos por Carabineros

Carabineros de la Segunda Comisaría de Concepción detuvo a 33 personas que participaban la noche de este sábado en una fiesta clandestina al interior de una casa abandonada en la calle Prieto.

Al operativo también se dio cita personal sanitario de la región del Biobío, que junto a funcionarios policiales constataron en terreno la infracción denunciada por vecinos del sector, quienes reclamaron por el bullicio y la aglomeración de personas que había en la residencia y de la que el dueño de propiedad, que reside en otro lugar de la zona, aseguró desconocer.

Según informó el capitán John Brown, en el lugar no se cumplía con el distanciamiento social y, encima, la fiesta se realizaba en horario de toque de queda. Y si bien es cierto se constató que en la residencia no “se cobraba entrada ni se vendía alcohol”, al momento del control, no se descarta que los jóvenes consumieran “cervezas” u “otra bebida alcohólica”.

De momento, las diligencias apuntaban a determinar si el organizador del encuentro o algunas de las personas que participaron en el y que fueron detenidas por Carabineros, tienen algún vínculo familiar o de amistad con el dueño de la propiedad.