Guarequena: “‘Venezofacho’ es un término xenófobo y despectivo”

El martes se convirtió tendencia en Twitter la etiqueta “venezofachos”, aludiendo a aquellos venezolanos que opinaban con respecto a los sorpresivos resultados electorales en las megaelecciones de Chile.

Hasta junio de 2020, Guarequena Gutiérrez se desempeñó como representante diplomática del gobierno de Juan Guiadó en Chile, pero ahora es miembro asociado del Centro de Estudios Horizontal -relacionado con Evópoli-, y ella misma en diversas ocasiones utilizó su cuenta de Twitter poponiendo ir a “votar con la razón y no con la emoción” y “cuidar la democracia”.

Según expresó en una entrevista con el sitio El Libero, cuando un venezolano emite una opinión política “lo que queremos es defender la democracia del país donde estamos, adonde venimos buscando calidad de vida”.

“Que participen por quien ellos quieran…”

Sobre la calificación de “venezofachos” en las redes sociales, la representante venezolana sostiene que “es un término xenófobo y despectivo. Ser fascista no es algo que le guste a los venezolanos, de ninguna manera es eso lo que queremos. Lo que queremos es defender la democracia del país donde estamos, adonde venimos buscando calidad de vida. Realmente yo considero que quizás eso fue creado por alguien que se dio cuenta de que los venezolanos tienen una voz dentro de Chile, usan las redes sociales, llamamos a votar. Que vayan a participar por quien ellos quieran, pero que se participe, porque no hay democracia sin participación. Las democracias o los sistemas electorales pierden legitimidad en el momento en que la gente no participa”.

Guarequena sostiene que “cuando dicen “venezofachos” es porque estamos llamando todo el tiempo a participar, a que voten, que cuiden la democracia, que voten con la razón y no con la emoción, que voten por personas que tengan un programa de gobierno, insisto, donde se recalquen los valores humanos, la conexión social, que se escuche a las personas, que se discutan las políticas públicas que se quieran ofertar con el usuario, que es el ciudadano que habita en Chile, sea extranjero o sea chileno. Quizás eso obviamente molestó a alguna persona que pone en tendencia esta etiqueta xenófoba”, enfatiza la dirigenta.