Síndrome de Down en pandemia: acompañamiento a las familias primerizas es fundamental

Acompañar a las familias cuando reciben la información de que su hijo tiene síndrome de Down ya sea con diagnóstico prenatal como postnatal (de 0 a 1 año), es el objetivo del programa gratuito Bienvenida UP.

Su trabajo de contención, apoyo y asesoría es realizado por las familias monitoras, que también tienen hijos con trisomía 21. Ellas, desde su experiencia están dispuestas a apoyar a los que están partiendo en este camino de descubrimiento e incertidumbre parental.

“Recibir la noticia de que nuestro hijo/a tiene síndrome de Down, tanto en el embarazo como posterior al parto, suele ser difícil y muchas veces las familias, en particular los padres y madres, la recibimos con miedo, ansiedad e incertidumbre. Como fundación, a través de nuestro Programa de Bienvenida UP buscamos acompañar a las familias que comienzan el camino de la crianza con su hijo/a con síndrome de Down entregándoles apoyo y orientación en este proceso”, explica Andrea Allamand, directora ejecutiva de la fundación Down Up.

Actualmente, debido a la crisis sanitaria, las visitas presenciales que realizaban las familias monitoras se hacen de manera online, pero no se han suspendido en ninguna circunstancia.

Apoyo fundamental para las familias

Los padres que son parte del programa aseguran que este apoyo es imprescindible para el bienestar de toda la familia. “El compartir experiencias con otras familias ha sido fundamental en este proceso de aprendizaje que estamos iniciando”, expresan Andrea y Eduardo, padres de Millaray, quienes son parte del programa en Coyhaique, región de Aysén.

Por su parte, Macarena Valenzuela, mamá de Facundo y vecina de la comuna de Paine expresa: “Las experiencias con otras familias son demasiado importantes para uno porque a veces pensamos que estamos solas en este proceso y que nuestro hijo es el único que está pasando por etapas difíciles y no es así”.

Cómo participar con Fundación Down Up

La fundación Down Up hace un llamado a familias nuevas a ser parte de esta comunidad contactándolos al correo electrónico [email protected] o completando el formulario en la página www.fundaciónDownUp.cl.