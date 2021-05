Teletón pierde a su Directora Ejecutiva en medio de la polémica: renuncia Javiera de la Cerda

Aunque recién a mediados de enero de este año había asumido el cargo de Directora Ejecutiva de Teletón, en reemplazo de Ximena Casarejos, la histórica mujer detrás de la Fundación, la periodista Javiera de la Cerda dio un paso al costado, luego de presentar su renuncia el pasado jueves.

Un día antes de destaparse la polémica del canal privado La Red con Teletón, por la decisión de la estación de no participar en la próxima transmisión de la campaña solidaria en ayuda de personas con discapacidad en el país mientras no se transparentaran los documentos contables respecto de pagos de personal y gastos de la institución, se dio la desvinculación de la periodista, quien no alcanzó a estar más de cuatro meses a la cabeza de la fundación.

En su lugar, la Teletón informó que por el momento la dirección ejecutiva estará a cargo del actual director de Marketing, Benjamín Díaz, quien aseguran será el hombre encargado de liderar “rumbo al hito de fin de año y las acciones del día a día”.