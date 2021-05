Los 80 de Bob Dylan: el genio de la música que creó la “poesía de protesta” y no fue a recibir el Premio Nobel

Cantautor, poeta, actor, guionista, pintor, DJ, genio. Los 80 años de Bob Dylan condensan una vida de creación tan prolífica como constante que en su largo trayecto obtuvo reconocimientos múltiples.

A lo largo de su carrera, desde 1962, ha publicado cerca de 45 álbumes de estudio; otros diez en vivo y un número similar de recopilaciones, sin contar los quince de “The Bootleg Serie”. Se calcula en 500 sus composiciones, reconocidas por su calidad artística, musical y la poesía de alto vuelo.

Con más de seis décadas de carrera a sus espaldas es uno de los iconos de la música y sus temas con letras contestarias han acompañado a varias generaciones.

Nació como Robert Zimmerman en Minnesota, pero más adelante su búsqueda musical lo hizo llamarse Elston Gunn, Blind Boy Grunt, Bob Landy, Robert Milkwood Thomas, Tedham Porterhouse, Lucky, Boo Wilbury, Sergei Petrov y Jack Frost antes de ser Dylan.

A los 14 años partió con una guitarra precaria imitando a Elvis Presley y Little Richard, aunque encontró su rumbo en Nueva York.

Según los biógrafos, su música en armonía entre la protesta y la poesía dio un nuevo aire al folk norteamericano. El Pulitzer ya había llegado a las manos del autor de “Blowing in the wind”, “Mr. Tamburine man”, “Like a Rolling Stone”, “Masters of War” o “The times they are changing”, cuando el trovador ya estaba entronizado en la idolatría popular.

Los dioses cantan y bailan

Sin embargo, la Academia Sueca lo consagró definitivamente en la compleja categoría de escritor cuando en 2016 le concedió un polémico Premio Nobel de Literatura.

La razón de los expertos fue “haber creado una nueva expresión poética dentro de la gran tradición de la canción estadounidense”.

El rebelde Dylan no asistió a recibir el galardón y recién compareció tiempo después a retirarlo en una ceremonia propia.

Tras su inclusión en el Olimpo de los intelectuales, muchos críticos cuestionaron que él “no escribe libros”, pero el historiador de la Academia Sueca Horace Engdahl respondió que “a las personas del mundo literario que se quejan, quiero recordarles que los dioses no escriben sino que cantan y bailan”.

