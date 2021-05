Mamá de acusado de asesinato en El Bosque asegura que su hijo le reveló que lo acosaban sexualmente

Alejandra del Campo, mamá del sospechoso del asesinato de los hermanos en El Bosque, conversó con “Bienvenidos”, y aseguró que su hijo le reveló que lo acosaban sexualmente, por lo que le recomendó que se fuera de la casa, en donde vivía con Rubén, Catalina y su madre.

“Igual me dijo que habían problemas en la casa y yo le dije que se fuera de ahí. Decía que tenía problemas de acoso, que lo acosaban sexualmente, ahí le dije que se fuera”, precisa.

“No puedo vivir con lo que veo y no lo puedo decir. La señora nunca me va a creer lo que yo sé”, precisó.

Mamá revela cómo era su personalidad

La madre del imputado aseguró que cree que es el culpable. “Yo creo que sí, porque cuando le dan los ataques, no se da cuenta de lo que está haciendo y hay que sacárselo de encima a la otra persona. Él tiene tres personalidades. Una con sus amigos, una con su trabajo y otra con su familia”, dijo.

“Él dice que es un salvador del mundo, se cree el padrino, se cree Batman, No es un hombre normal”, precisó. “Yo no entiendo lo que pasó acá, pero creo que le dio un ataque muy grande de esquizofrenia”, agregó.

“Yo la última vez que vi a mi hijo fue cuando se cometieron los hechos. Fue a dejarme un juego de play y no me dio la cara en ningún momento. En ese momento tenía aún ataque. No sabía qué hacer, qué decir, estaba todo sudado y decía que estaba apurado porque la señora de la casa lo reta cuando llega tarde. Estaba transpirando entero, mal, mal, mal de su enfermedad. Quise retenerlo, pero estaba mal”, indicó.