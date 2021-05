Aseguran que Argentina rechazó donación de 15.000 vacunas desde Chile

Argentina declinó una donación de 15.000 vacunas contra el covid-19 que venían de Chile y destinadas a Río Turbio (provincia austral de Santa Cruz). El argumento fue que son vacunas no aprobadas todavía por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

Según publicó Infobae, la iniciativa fue ideada en marzo por el senador por Magallanes Carlos Bianchi. Este ofreció las dosis para normalizar la circulación de personas entre la Región de Magallanes y la provincia de Santa Cruz. Inoculando a Río Turbio se podían reponer los lazos.

15.000 vacunas: el fracaso

El 31 de marzo, el Senado emitió una carta a la Cancillería chilena para apurar las negociaciones con Argentina. Esto para encauzar la donación de 15 mil vacunas Pfizer y Sinovac. Luego, dice Infobae, el canciller Andrés Allamand informó del fracaso del plan.

Este documento informa que “nuestra Embajada en Buenos Aires, junto con revisar la normativa sanitaria local, ha tomado contacto con el director de la ANMAT de Argentina, Manuel Rodolfo Limeres, para conocer la posición de su país respecto de las vacunas Pfizer y Sinovac”.

“La autoridad sanitaria informó que los citados laboratorios no cuentan, en estos momentos, con registros vigentes para sus vacunas en el país ni tampoco han solicitado el inicio del trámite, por lo que no existe autorización para vacunación con tales fármacos”, prosigue.

Y la conclusión es que “las vacunas no están contempladas dentro del plan de vacunación aprobado por Argentina, ya sea para sus nacionales o extranjeros residentes en ese país”. El documento es del 22 de abril.

Para Santa Cruz

Sin embargo, según dice Infobae, parte del comunicado no coincide con la realidad: Pfizer recibió ya la aprobación en Argentina. Luego de eso las negociaciones con esa empresa se frustraron. Sinovac en cambio, aún no recibe la aprobación de la ANMAT.

“En Magallanes tenemos vacunados con las dos dosis a 85% de la población. Chile ya vacunó a más de 8 millones de personas. Esta actitud del Gobierno argentino no se explica. No sé si será por orgullo, por cuestiones políticas, pero no se entiende”, aseguró el senador Bianchi a Infobae.

Infobae dice que después de publicada la historia de las 15.000 vacunas, desde el Ministerio de Salud se aclaró que en ningún momento hubo un ofrecimiento formal de la Cancillería de Chile.

“El Ministerio de Salud no recibió ninguna comunicación formal de donación de vacunas. No se puede rechazar lo que jamás se ofreció con las mínimas formalidades administrativas necesarias”, afirmaron desde la cartera.