“Las promesas son para cumplirse”: joven enfermero conmueve tras llevar su título a tumba de sus padres

Un joven mexicano cumplió una emotiva promesa, luego de llevar su título de enfermero a la tumba de sus padres.

Según informa el diario azteca El Universal, Marcos Mejorado compartió el pasado 7 de mayo a través de Facebook una fotografía en donde sostiene su título universitario en la tumba de sus padres.

Esto luego de obtener la Licenciatura en Enfermería y Obstetricia, por lo que el joven de 28 años llegó hasta el panteón Los Olivos, en donde subió la imagen con el siguiente mensaje: “Las promesas son para cumplirse”.

“Lo primero que pensé cuando tuve en las manos el título fue ir a llevarlo con ellos, antes de llegar a mi casa quise decirles ‘Miren papas, si se pudo. Lo logré’. Fue un momento íntimo con ellos””, señaló Mejorado en declaraciones consignadas por el citado medio.

Sobre su promesa, indicó que “a raíz de que mi mamá enferma yo decidí dedicarme al cuidado de ella, incluso había decidido darme de baja un año para poder dedicarme completamente a su cuidado y ella me dijo que no, que no dejara trunca la carrera y no me permitió dejarla. Yo le agradecí de esa manera y le prometí que iba a terminar la carrera”.

“Yo lo quise compartir en redes con amigos, con familiares y conocidos nada más. La publicación incluso estaba privada, pero un amigo me pidió que cambiara la privacidad para que la pudiera compartir porque le había gustado la historia. De repente comenzó a compartirse en páginas de Guanajuato y de Irapuato, mi ciudad”, expresó.

Por último, el joven enfermero remarcó que “no pensé que la foto se volvería tan viral, pero de cierta manera quiero motivar a las personas. Si tienen alguna promesa, si tienen algo que cumplir, un compromiso con alguien, con su familia, con sus hijos, con quién sea, si se puede cumplir”.