Impactante audio enviado por Fernando Behm a víctima tras el crimen: “Búscame donde querai y ahí vas a encontrarme”

Fernando Behm, de 29 años, fue formalizado este martes por el homicidio de los dos hermanos en El Bosque, Catalina y Rubén, además de la violación de la menor de edad (14). El joven envió un audio luego de cometido el crimen, a una de las víctimas.

En “Bienvenidos”, dieron a conocer el audio de forma íntegra, donde el sujeto le pide disculpas a Catalina y le pide que lo busque.

“Cata, pasó lo que nadie quería que pasara. Pasó lo mismo que cuando tú te volaste la última vez, pero nos descontrolamos, salió todo mal. El Rubén estaba agresivo, yo más encima le pasé la mano, se me pasó la mano. Disculpa, no era mi intención, no era mi forma de actuar así”, dijo.

De acuerdo a lo que recoge La Cuarta, Behm precisó que “ojalá que después, algún día, me perdoní o ya si después querí buscarme o querí darme venganza o con la hue… que tú querai, tu sabí después donde buscarme. Pero tú vai a tener más suerte de cazarme tú que cualquiera”.

“Discúlpame igual Cata, porque no era mi intención, se descontroló todo. El Rubén igual no puso de su parte, todo se descontroló y fue en un momento, disculpa, fue en un momento que no tenía que haberlo hecho. En un momento, en un momento… malo”, continuó.

“Como que tengo imágenes de lo que pasó en ese momento. Yo sé que igual estaba un poco en mejores condiciones que Rubén, pero igual lo siento igual. No era mi forma de reaccionar. Tenía que haberme controlado“.

“Incluso si tú querí después tú sabí. Búscame en San Bernardo o búscame donde querai y ahí vai a encontrarme y tú te vai a encontrarte conmigo”.