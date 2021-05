Carmen Tuitera y diagnóstico de esclerosis múltiple: “El solo hecho de levantarme y respirar es un gran regalo”

Carmen Castillo, más conocida como Carmen Tuitera, dio a conocer el pasado 18 de mayo a través de Instagram que le diagnosticaron esclerosis múltiple, enfermedad neurológica, autoinmune y crónica.

“No diría que esto ha sido un infierno, sino un proceso muy duro hasta el día de hoy”, señaló al respecto la escritora e influencer en Las Últimas Noticias.

La relacionadora pública indicó al medio que durante este proceso ya lleva tres hospitalizaciones y 14 días en la UTI.

“Estar cara a cara con la incertidumbre es fuerte. Tengo dos hijos, personas que trabajan conmigo, familia, amigos. Todas esas cosas se me pasaron por la cabeza y también me dieron ganas de seguir luchando. Ahora que ya tengo diagnóstico, lo asumo, es parte de mi y tengo que aprender a vivir con esto”, expresó.

La escritora de “Weona, tú podí” y “Brilla, weona, ¡brilla!” confesó lo que sintió cuando le dijeron por primera vez que la esclerosis múltiple podía ser la razón de sus problemas de salud.

“Tuve miedo, llore pero debo admitir que tampoco me sentí derrotada, sentí que era un desafío más”, relató.

Consultada sobre cómo se proyecta en este nuevo escenario, afirmó que “yo quiero seguir ocupándome. No pienso parar. En este minuto valoro vivir, porque como pensé que me iba (a morir), el solo hecho de levantarme y respirar es un gran regalo”.

“Tuve un periodo de incertidumbre total donde me pase todos los rollos del mundo. Abrazaba a mis hijos como si fuera la última vez. Todo lo viví de manera muy intensa y dramática. No tengo nada de qué quejarme a pesar de lo que estoy viviendo y que me duele vivirlo. Hace seis años yo era una mama soltera, que viajaba todos los días en bus a Santiago para conseguir pega y hoy me veo en un momento donde puedo decir gracias. Sería injusto decir que todo es malo y hundirme porque al final también me han pasado muchas cosas buenas”, manifestó.

Por último, sobre sus dos hijos, Carmen Tuitera señaló que “ellos saben que su mamá está enferma, nunca les he mentido”.

“Lo único que me dolería era no ver crecer a la Josefina y Santiago. Pero la gente puede vivir con esclerosis múltiple y sé que tengo que hacer todo para llevar una vida saludable y en equilibrio”, remató.