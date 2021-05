Debuta Fontaine constituyente: “El grueso de los chilenos no bajó ingresos por pandemia”

Bernardo Fontaine Talavera, recién elegido constituyente por el distrito 11, dijo este miércoles en “Contigo en La Mañana” de Chilevisión que el grueso de los chilenos no ha disminuido sus ingresos por la pandemia, desatando la sorpresa del resto de los panelistas. No podían creer lo que decía.

Fontaine fue elegido en la lista de Chile Vamos como independiente RN, con 16.728 votos (4,35%); pariente del exministro de Economía de Piñera, Andrés Fontaine. Ambos son ingenieros comerciales de la Universidad Católica y Andrés sostuvo que “el que madruga será ayudado con una tarifa más baja”, cuando aún era secretario de Estado.

Un año y medio después, Bernardo Fontaine, constituyente electo se anota en las redes cuando se refiere a la pandemia, el pase de movilidad y la ayuda económica.

Fontaine tiene la palabra

Julio César Rodríguez: Hay dos razones por las cuales los especialistas dicen que en Chile no hemos podido tener una baja ostensible. Primero, porque las cuarentenas no son reales y hay mucha movilidad. Segundo, porque hay muchas variantes y se ha trabajado en el conocimiento de la cepa principal. Y tercero y aquí lo involucro porque usted es economista, es que Chile ha fallado en la oportunidad. O sea no se puede hacer cuarentena sin ayuda económica. Resulta que los mínimos comunes… discúlpeme pero es un sketch. No puede haber buena cuarentena sin certeza económica y usted lo sabe.

Bernardo Fontaine: Claro que hemos fallado. Porque entre otras cosas el problema es sumamente complejo. Ya ha habido ayuda. Nadie puede negar que ha habido ayuda económica. Lo que pasa es no ha sido suficiente o no ha sido con la velocidad necesaria. Pero sí yo creo que es importante mejorar la discusión. Y para eso es importante que veamos la realidad. Aquí ha habido paquetes de ayuda masivos, por cantidades insospechadas, que nunca Chile había puesto a disposición, y que muy pocos países han podido. Tampoco estamos en una situación donde no haya habido ayuda. Tenemos que mirar las dos caras de la moneda. Aquí al grueso de la población no ha tenido disminución de ingresos. El grueso no lo ha tenido. Ahora sí hay un sector muy importante, varios millones de chilenos, que han tenido una disminución de ingresos dramática.

Julio César Rodríguez: Perdón, ¿usted está diciendo que la mayoría de los chilenos no ha disminuido sus ingresos?

Bernardo Fontaine: No, poh. Eso es lo que dicen las cifras. Es lo que dicen las encuestas…

Gonzalo Durán (alcalde de Independencia): Está equivocado.

Bernardo Fontaine: … hay que ver las dos caras de la moneda….

Julio César Rodríguez: ¿Usted está hablando en serio?

Bernardo Fontaine: No estoy diciendo que no haya 1,2 millones de desempleados. Empresas que están quebradas y que merecen preocupación. Pero también reconozcamos que hay un montón de gente que ha mantenido sus ingresos e incluso algunos que los han aumentado. Y que tampoco respetan las cuarentenas. Entonces, ¿a qué lleva eso? Que lo más importante de todo es la responsabilidad personal. Es usar la mascarilla. Cuidar el lavado de manos.

Bernardo Fontaine diciendo que el grueso de los chilenos no disminuyó sus ingresos por la pandemia.

El gobierno diciendo que la mesa asesora Covid no tiene funcionamiento formal, ni actas, ni integrantes. pic.twitter.com/4foSTgK8yf — Rafael Cavada (@rafa_cavada) May 26, 2021

Gonzalo Durán (alcalde de Independencia): Muy breve. O sea, es que encuentro un poco insólito este dato. Algunos economistas tienen unas encuestas que no tienen nada que ver con la realidad (…) Tenemos más de 3 millones de personas que viven en el mercado informal. Una mayoría muy significativa que ha tenido una disminución de ingresos. De manera que no comparto esa afirmación. De hecho la encuentro un poquito temeraria.