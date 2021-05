Fatal incendio en La Florida: fallecen padre e hijo, y una mujer quedó grave

Dos personas fallecieron en horas de la madrugada de este miércoles, luego de que se registrara un incendio que habría afectado, al menos, dos viviendas ubicadas en la comuna de La Florida, cuyo origen según informaciones preliminares sería a causa de una estufa mal apagada.

De acuerdo a antecedentes policiales entregados por el capitán Oscar Morales, de la Prefectura Cordillera de Carabineros, “lamentamos el deceso de dos personas que lamentablemente no pudieron salir producto del incendio que se originó, el cual hasta el momento es por causa que se investigan”.

“No pudieron evacuar oportunamente, considerando la magnitud del incendio que se originó hace pocos minutos atrás, el que oportunamente por personal de Bomberos pudo ser controlado. No obstante lo anterior, desconozco el origen de por qué estas dos personas no pudieron evacuar y también el deceso propiamente tal que tuvieron”, agregó.

Además, si bien se desconoce la cantidad de personas afectadas por las llamas, controladas por personal de Bomberos de Ñuñoa, Morales comunicó que hay una mujer que actualmente está en un centro de salud siendo atendida.

“Existe una tercera persona de sexo femenino, la cual oportunamente fue trasladada por Carabineros hasta el Hospital La Florida, la que, si bien es cierto, se encuentra en estado de gravidez, está siendo atendida por personal médico”, sostuvo el uniformado.