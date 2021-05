José Antonio Neme revela en pleno matinal que tomó viagra

José Antonio Neme hizo una revelación en el Mucho Gusto de este miércoles 26. El conductor del matinal de MEGA dijo que él había tomado viagra. Esto mientras estaban en un panel revisando las diferencias de los precios de los medicamentos más requeridos por la población.

Y fue entonces cuando hicieron la comparación. El viagra genérico sale $1.410. Pero en una farmacia puede costar hasta $13.322.

José Antonio Neme: “Tenemos el tradicional Viagra. Si alguien lo necesita. Ehhh, porque alguien lo necesita. Yo he tomado… en algún momento”.

Diana Bolocco: “Sabía que ibas a decir eso”.

José Antonio Neme: “¿Qué tiene? He tomado para probar. Por necesidad o por curiosidad: se los dejo a la imaginación”.

Se escuchó entonces que alguien le preguntó “¿cómo te fue?”.

José Antonio Neme: “Ya pues, pónganse serios”.

Ahí le indicaron que le estaban preguntando cómo le fue con el precio. Entonces intervino el alcalde de Puente Alto, Germán Codina. “Creo que el origen de este medicamento es Pfizer. Ahora que está tan de moda esto de la vacuna Pfizer”. Neme le confirmó: “es Pfizer”.

José Antonio Neme: “¿Cuánto ha pagado usted alcalde Codina?”.

Entonces Neme y Codina se largaron a reír.

Germán Codina: “Esto es súper importante para los vecinos que están mirando. No se tienen que sentir compungidos ni nada si necesitan un medicamento para tener una sana relación sexual. En la farmacia solidaria municipal es súper importante que sepan que hay un genérico. No sé si sale $200. Es algo que siempre hemos ocultado como sociedad bajo la alfombra”.

Luego Neme dijo: “Yo he tomado viagra y me da lo mismo reconocerlo. No lo he tomado siempre, pero he tomado y he pagado un precio parecido al de Cenabast. Mañana van a decir que tomó viagra”.