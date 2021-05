Lamborghini de cartón fue subastado en $7 millones: dinero fue a un hospital de niños

Un Youtuber ha puesto de cabeza a las redes sociales, luego de dar a conocer la construcción de un Lamborghini de cartón a escala real.

El afamado youtuber de Nueva Zelanda, David Jones, compartió la tremenda obra con sus seguidores donde reveló que respetó cada pieza y medida del modelo original.

El “Cartonghini” como fue bautizado por su autor, mide 1,65 metros de ancho y 3,78 metros de largo y tras disfrutarlo y compartirlo con sus seguidores decidió subastarlo

Fue así como logró el Lamborghini de cartón recaudar 10.420 dólares (unos $7.600.000), los que serán donados al Starship Children’s Hospital, en Auckland.

“Fueron personas geniales y realmente me cuidaron, así que cuando decidí lo que iba a hacer, no se me pasó por la cabeza ninguna otra organización benéfica”, declaró Jones respecto al hospital donde tuvo que tratarse un cáncer a los 14 años.