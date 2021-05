Chiste machista dejó a un hombre en coma y en estado tetrapléjico

De que ya no están los tiempos para lanzar chistes machistas, definitivamente ya no están. Y al parecer eso no lo entendió un hombre de 49 años, quien tras lanzar una broma subida de tono a un compañero terminó de la peor manera.

El hecho ocurrió en 2018 en Marbella, cuando un hombre, quien se desempeñaba como cocinero le lanzó una desubicada broma a un compañero mientras viajaban en un auto: “Si crees que soy homosexual, déjame a tu mujer y te lo demuestro”.

A partir de ahí todo se salió de control, se bajaron del vehículo y comenzaron a discutir en la calle. Posteriormente vinieron los golpes y uno de ellos recibió la peor parte: sufrió severas lesiones en su cráneo, que lo mantienen en estado de coma hasta el día de hoy.

La noticia ha vuelto a las primeras páginas porque esta semana se realizará el juicio contra el agresor, quien fue detenido a las pocas horas después del ataque.

La víctima sufrió un traumatismo craneoencefálico con pérdida de conocimiento, fractura de la bóveda craneal con hemorragia interna, deformidad en la mano derecha, fractura de la mandíbula y traumatismo facial.

El ministerio público de España solicitó una pena de ocho años de cárcel para el agresor de nacionalidad colombiana, más una elevada multa en dinero. Esta semana se realizará el juicio.