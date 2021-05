Stingo afirma que buscarán “un Estado de bienestar como hay en Europa”: “Aquí no hay Maduro ni Fidel Castro”

Daniel Stingo, quien fue el constituyente que resultó electo con mayor cantidad de votos en las últimas elecciones, logrando más de 110 mil sufragios por el distrito 8.

En entrevista con la agencia EFE, el abogado se refirió a su alta votación, indicando que obviamente el hecho de que yo participara en matinales durante mucho tiempo es un factor, pero a eso también se sumó que yo hice en la televisión unas declaraciones fuertes contra algunas autoridades y empresarios y después de la revuelta me acabaron despidiendo y la gente me decía en la calle: ‘a ti te echaron por defendernos’ y ese reconocimiento popular influyó”.

Sobre el éxito de los independientes en las elecciones, señaló que “la desconexión de las élites con la realidad es tal que nunca vieron que la gente iba a votar por los independientes con mucha más fuerza. Muchos de ellos tienen trabajo territorial anterior: son personas que llevan tiempo batallando por el feminismo, los derechos humanos o el medio ambiente. La élite no los conoce, pero eso no significa que la gente no los conozca. Había también un descontento general con los partidos políticos”.

Respecto a los principios que quiere incluir en la nueva Constitución, Stingo afirmó que “queremos que Chile deje de ser un Estado subsidiario en el que el Estado deja a los privados que hagan todo. Creo que hay un consenso muy grande de que los derechos sociales deben ser entregados y garantizados por el Estado: un solo seguro de salud universal, una educación que descanse en el Estado y sea gratuita y de calidad, el agua tiene que desprivatizarse, las pensiones tenemos que volver a un sistema más solidario, entre otros”.

“También tenemos que relacionarnos con el medio ambiente de otra forma, construir una Constitución muy feminista, reconocer a los pueblos originarios o proclamar el Estado plurinacional, cambiar el sistema presidencial que en Chile es hiper presidencialista y terminar con el Tribunal Constitucional en los términos que está hoy día como una tercera cámara con integrantes elegidos a dedo que pueden parar leyes”, expresó en declaraciones consignadas por 24 Horas.

Consultado si peligra la estabilidad económica en el país por el proceso constituyente, Stingo manifestó que “va a haber cierto vaivén con la economía y está ese miedo de las élites empresariales, pero lo que tienen que saber es que lo que nosotros queremos es un Estado de bienestar como hay en Europa. Aquí no hay (Nicolás) Maduro ni Fidel Castro ni el coreano (Kim Jong-un), no queremos eso”.

“La derecha funciona con miedos, con los miedos de lo que va a pasar, pero los empresarios tendrán que ir viendo que la cosa tiene que ir yendo a una mejor situación económica de los trabajadores, de las personas más pobres, y tendrán que sentir que hay una pérdida de privilegios en beneficio de otros que provoca la paz social que ellos quieren. Ellos quieren imponer la paz social con escudos de carabineros (policías) y metralletas y nosotros decimos que la paz social se logra con la persona bien alimentada, el hijo que va a un colegio de calidad, etc.”, remató.