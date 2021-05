Ignacio Urrutia reacciona tras pelea con Eduardo Fuentes: “Servil no soy”

El diputado Ignacio Urrutia (Partido Republicano) reaccionó esta noche a la pelea que tuvo con Eduardo Fuentes en el programa Mentiras Verdaderas de La Red. El parlamentario se fue de forma abrupta quejándose de que el periodista no lo dejaba hablar. Fuentes le dijo que él sólo quería hacerle una pregunta.

Entonces, minutos después de haber dejado el contacto remoto con el estudio de La Red, el diputado republicano escribió en su cuenta de Twitter.

“Lamento que el señor Fuentes sea tan mal educado y prepotente a la hora de entrevistarme”, partió señalando Urrutia. “Hay periodistas de izquierda que se creen dueños de la verdad y creen que por estar en televisión pueden humillar a cualquiera. Hay algunos que tenemos dignidad y la vamos a defender siempre”, señaló el parlamentario.

Sin embargo, no se quedó ahí. Ignacio Urrutia añadió que “cuando van los comunistas, los periodistas zurdos sonríen, alaban y dejan que hablen lo que quieran. Cuando va alguien a decirle algunas verdades, se mofan, interrumpen y se cruzan de brazos, molestos. Yo servil no soy, si no le gusta, no me invite”.

Antes de irse de la entrevista, Urrutia dijo: “Yo cuando invito a una persona a mi casa, soy deferente con él. Usted me invitó a su casa. Así que por lo menos sea deferente conmigo. No sea maleducado”.