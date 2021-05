Niña de 12 años denuncia que fue quemada y vendida por su padre: afirma que la Virgen de Guadalupe la salvó

Una niña de 12 años denunció que fue victimas de diversos maltratos por parte de su padre en México.

Según informó Telemundo, la menor originaria del pueblo Apalani del estado de Guerrero, vive con secuelas de graves quemaduras en su cuerpo, acusando además a su progenitor de golpearla a ella y a su madre, además de venderla.

“Me vendió mi papá, me dijo que no dijera nada y que no le denuncie”, señaló al programa de televisión Hoy Día. El caso fue dado a conocer por la Fundación Latidos de Amor.

“Esta historia me ha causado mucho dolor, indignación y tristeza, vivimos en un mundo cada vez más aterrador, Juanita después de cumplirle su sueño de conocer el mar el domingo 16 de mayo en Acapulco, fue golpeada brutalmente por su padre quien la colgó de un árbol con una soga en el cuello”, escribió en Instagram el doctor Jesús Galeana, presidente de la fundación.

De igual manera, relató acorde a lo consignado por People que “la vendió con un tipo de su comunidad en Apalani, Guerrero, donde la sedó y al intentar abusar de ella, la niña escapó, ella pudo ser uno de los tantos casos de niños abusados y desaparecidos, basta por favor”.

“Me parte el alma verla llorar sin tener la respuesta más amorosa que sane su alma, escucharla gritar por las noches y repetir mil veces ‘aléjate’ me hace llorar internamente de coraje, como es posible que su núcleo familiar, que debió protegerla, sean los que le ocasionaron tanto daño. es hora de hacer conciencia y reflexionar: ¿esta es la sociedad que estamos dejando a nuestros hijos? Una realidad que duele”, concluyó.

En tanto, la menor señaló que tras escapar de su captor, caminó por unas seis horas, hasta que vio una figura que reconoció como la Virgen de Guadalupe. “Me ayudó la Virgen y me subí en su burro”, expresó.