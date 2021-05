Con Pase de Movilidad: gremio gastronómico pide autorizar atención en interior de los restaurantes

Aunque la Asociación Chilena de Gastronomía (ACHIGA) valoró el pase de movilidad que implementó el Gobierno, en la entidad gremial cuestionan la utilidad del permiso de desplazamiento para reactivar la industria si se mantienen los mismos criterios de funcionamiento de restaurantes que establece el Plan Paso a Paso.

En la ACHIGA piden permitir el funcionamiento de restaurantes en interior, con aforo limitado, en zonas en cuarentena, fijando como criterio de apertura que las personas que asistan a estos recintos cuenten con el pase de movilidad (es decir, estén vacunados con las dos dosis contra el Covid-19) y que cumplan con una ventilación adecuada para evitar contagios.

Las necesidades del gremio gastronómico

“Como industria reconocemos el esfuerzo que está haciendo el Gobierno por lograr que la economía se reactive de forma paulatina, en este caso, implementando el pase de movilidad. Sentimos que esa medida es un avance, pero para el sector gastronómico se quedó corta y no alcanza, ya que a los restaurantes no les sirve de nada si es que no pueden abrir en zonas en cuarentena, por más que las personas inoculadas con las dos vacunas se puedan desplazar”, afirma Máximo Picallo, presidente de Achiga.

El representante gremial añade que “incluso los restaurantes que sí pueden abrir, porque tienen terraza, están teniendo dificultades debido a las adversas condiciones climáticas que se presentan en esta época del año en muchas partes del país, especialmente en la zona sur”.

“Igual de compleja es la realidad de los locales de comida que no cuentan con terraza y que llevan un prolongado tiempo sin funcionar y sin percibir ingresos”, puntualiza el personero.

Picallo pide que dejen de lado los criterios del Plan Paso a Paso para permitir la apertura de los restaurantes en interior, y que se fijen como condiciones, que “sólo puedan ingresar a esos recintos personas vacunadas con las dos dosis portando su pase de movilidad, y que esos restaurantes dispongan de una ventilación adecuada”.

Ayuda a la trazabilidad

Desde Achiga, señalan que una medida así serviría también para poder hacer una trazabilidad a quienes visitan los restaurantes en interior. A su vez, advierten que ya no tienen margen y que la gran mayoría de los empresarios gastronómicos que han podido sobrevivir hasta aquí están desesperados y desesperanzados, porque no ven una pronta solución si es que no se modifican los criterios del Paso a Paso.

“Valoramos que el gobierno mantenga un diálogo permanente con nosotros como representantes del sector, pero necesitamos que además de escucharnos, atienda en particular esta solicitud, porque es de vida o muerte para muchos locales de comida. La industria gastronómica ha demostrado una gran responsabilidad en la implementación y cumplimiento de los protocolos sanitarios, para garantizar una experiencia segura a los comensales en aquellas zonas donde hemos podido funcionar, y también estamos muy preparados y comprometidos para abrir en espacios interiores ofreciendo la máxima seguridad”, concluyó Máximo Picallo.