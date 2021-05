Senadores de oposición: “Los proyectos del Gobierno no son suficientes”

Los senadores de oposición volvieron a referirse a la discusión por la agenda de mínimos comunes, luego de que durante la semana el Presidente Sebastián Piñera anunciara algunos proyectos en el marco de su debate y tras haber recibido propuestas tanto desde la oposición como de Chile Vamos.

Ante ello, y por medio de una declaración pública, los parlamentarios manifestaron que “a mayo del 2021, constatamos con preocupación que el país se encuentra en el momento de mayor gravedad de la crisis sanitaria, con más de ocho mil contagios diarios en los últimos días, alto uso de camas UCI y de fallecimientos”.

Señales confusas al país

Y acusaron que “como ha sido su conducta inalterable, desde que se conociera el primer caso de covid en Chile, el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera continúa entregando señales confusas al país. La comunicación de riesgo sigue siendo errática. La trazabilidad ha sido inútil. La ciudadanía no sabe si tiene que cuidarse y quedarse en casa o si tiene pase libre para salir”.

Además, recordaron que “llevamos casi 15 meses de pandemia. Las familias han tenido apoyos por goteo, híper focalizados, burocráticos, tardíos e insuficientes. Los tres retiros de fondos de AFP y los retiros de fondos de cesantía, terminaron siendo la manera de enfrentar el desempleo, la baja en los ingresos y las restricciones sanitarias. Una política pública que descansa en que cada familia se salva con sus propios ahorros individuales es una mala política”.

Reclamo de las pymes

“Por su parte, las pymes han reclamado abandono del Gobierno, el cual ha implementado instrumentos que han terminado beneficiando mayoritariamente a las grandes empresas. Cultura, turismo y gastronomía, son probablemente los sectores más simbólicos de este abandono. Al igual que con las familias, se repite el patrón del Gobierno: Medidas insuficientes, híper focalizadas, burocráticas y tardías”, añadieron.

Asimismo, expusieron que en el marco de la discusión por los mínimos comunes, realizaron distintos encuentros de diálogo con actores sociales de las respectivas áreas afectadas por la pandemia para lograr concretar las propuestas presentadas al Ejecutivo.

Propuestas y anuncios

A ello, se sumó que “diputadas y diputados de nuestro sector tuvieron activa participación en las propuestas. Y cerramos el proceso con un ‘Encuentro Político y Social por Chile’. En éste participaron prácticamente la totalidad de los senadores y senadoras de oposición, un número importante de diputadas y diputados y numerosos representantes de organizaciones sociales, de trabajadores de Pymes, fundaciones, especialistas y académicos”.

Respecto a su propuesta, aseguraron que se trata de una “técnicamente sólida, financiada y legitimada socialmente. De esta manera, siendo oposición, hicimos el trabajo que un buen gobierno debe hacer. El buen Gobierno que Chile no tiene. Esta propuesta fue entregada el miércoles 12 de mayo, previamente fue enviado a todos los participantes del diálogo realizado”.

Ejes

Mientras que sobre los anuncios de Piñera, que cuentan con tres ejes claves en primera instancia y que apuntan a extender beneficios del IFE y al apoyo a las Pymes, expusieron que “como mayoría opositora del Senado de la República, tramitaremos con celeridad el apoyo a las familias, poniendo todo nuestro esfuerzo en mejorarlo tanto en el monto como en la extensión del beneficio”.

“En el caso de los proyectos relativos a las pymes, con el mismo sentido de urgencia, nos daremos el espacio necesario para concordar con los gremios y sus representantes las mejoras necesarias a los proyectos del gobierno. Todo esto se hará en las comisiones del Senado, que se transmitirán públicamente y con la participación de los actores sociales. Misma transparencia con la que estamos seguros serán tramitadas estas iniciativas en la Cámara de Diputadas y Diputadas, para que el país conozca con toda claridad las posturas del gobierno y de la oposición”, complementaron.

“No es suficiente”

Sin embargo, aclararon que “dejamos constancia ante el país que creemos que los proyectos del Gobierno no son suficientes para dar cuenta del complejo momento que vivimos. No resuelven los problemas de las familias. Tampoco resuelven el problema de la mayoría de las Pymes. Ni mejoran la estrategia sanitaria. No abordan de manera clara fórmulas de financiamiento de corto, mediano ni largo plazo para los esfuerzos de reconstrucción económica y social pos pandemia que deberemos desarrollar”.

En esa línea, apuntaron que “un apoyo real y efectivo a las Pymes es indispensable también, en el marco de una estrategia de reactivación económica, partiendo de la recuperación del empleo, necesidad crítica para miles de familias, especialmente para las mujeres jefas de hogar que ven con impotencia el enorme daño a su empleabilidad que ha producido la pandemia”.

Semana clave

“Instamos nuevamente al Gobierno a concurrir al Congreso Nacional durante la próxima semana a corregir y mejorar los elementos indispensables de los proyectos para hacerlos sostenibles y no continuar confundiendo a la opinión pública con falsos debates alejados de las necesidades de las familias”, cerraron los legisladores de oposición en la Cámara Alta.