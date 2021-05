Juan Sutil sorprendido total: no entiende por qué los ventiladores no están en operación

El presidente de la CPC, Juan Sutil, se refirió a la polémica que suscitó una información publicada esta jornada por La Tercera, que dada cuenta de que cientos de ventiladores que donaron en 2020 están en desuso.

En medio de un punto de prensa, se mostró sorprendido respecto de que los equipos en cuestión no estén siendo utilizados y, además, lamentó que no se les haya dado la mantención que requerían.

“Lamentamos profundamente que durante estos meses no se hayan tomado las medidas para mantener los equipos en servicio. Esperamos que la autoridad tome las medidas pertinentes”, sostuvo. Y agregó: “Me sorprende que no estén en operación”.

En ese mismo sentido, hizo presente que todas las compras que hicieron, se realizaron bajo lineamientos de la autoridad sanitaria. “Todos los ventiladores y todos los equipos que hemos traído y donado al sistema de salud han sido previamente indicados o instruidos por el Ministerio de Salud, en este caso, la Subsecretaría de Redes Asistenciales”, detalló.

Pese a toda la controversia, Juan Sutil remarcó que “dinero invertido en la salud y vida de un chileno, está bien invertido. No me arrepiento y me siento muy orgulloso de hacerlo en el momento más difícil de la pandemia”.

La explicación del Minsal

Alberto Dougnac, subsecretario de Redes Asistenciales, aseveró que “la mayoría ventiladores fueron puestos a disposición de los distintos servicios de salud. El Gobierno tomó las medidas para ir satisfaciendo las necesidades que la pandemia demandaba, y aparecieron estas donaciones de muchos privados”.

“Nunca en Chile ha faltado un ventilador. Estos ventiladores, como todo, tienen su vida útil. A medida que van cumpliendo su periodo útil, iban siendo reemplazados por otros dispositivos”, indicó.

Por su parte, el ministro de Salud, Enrique Paris, manifestó: “No me queda más que agradecer a Juan Sutil, sólo mi respeto. Sólo el hecho de que ellos hayan contribuido con el sistema público de salud, logró salvar muchas vidas”.