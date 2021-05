Figueroa ironiza con su propio “terremoto educacional”: “Me encantaría que alguien leyera esas ‘atroces declaraciones’ del ministro”

El ministro de Educación Raúl Figueroa, salió al paso de la carta que 19 alcaldes firmaron en su contra, por las declaraciones en las que dejó entrever la posibilidad de que las clases presenciales sean obligatorias desde julio.

Los jefes comunales en ejercicio y electos de la oposición emitieron este domingo una carta en la cual rechazaron la postura del ministro, específicamente sobre la posible suspensión de las subvenciones escolares para forzar el regreso a clases presenciales después de las vacaciones de invierno.

De esta forma, en entrevista en Radio ADN, Figueroa indicó que: “Me encantaría que alguien leyera esas ‘atroces declaraciones’ del ministro, yo no las tengo, no he hecho ninguna declaración en el sentido que algunos alcaldes firmaron. De hecho llama la atención porque algunos de esos alcaldes ni siquiera administran la educación”.

“Ahí está el alcalde de Cerro Navia que ya no tiene la educación a su cargo porque está en el servio local respectivo; el alcalde de Valparaíso donde también hay un servicio local de educación pública que administra la educación de ese territorio. Entonces, hay una cosa evidentemente política en esa declaración”, precisó el titular de Educación.

“Lo que dije… recordemos que los sostenedores municipales son los responsables de llevar la educación a sus respectivos territorios en la educación pública. (…) Los que están mas al debe en términos de apertura son los establecimientos municipales porque en general en las comunas que están en fase dos o siguientes los establecimientos particulares subvencionados o particulares pagados están abriendo sus escuelas. Lo único que dije, frente a la pregunta de si ¿están analizando qué hacer con mayores exigencias para los alcaldes?’, fue bueno, sí, tendremos que analizar. Si los alcaldes frente a un ministro que dice ‘vamos a analizar todas las alternativas’ se ponen así de nerviosos, es un problemas de los alcaldes más que del ministro”, puntualizó.