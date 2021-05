Vecinos desbaratan falso operativo de delincuentes que se hicieron pasar por PDI en hogar de Quinta Normal

Gracias al oportuno llamado de varios vecinos a las policías, una banda de delincuentes que se hicieron pasar por funcionarios de la PDI no pudieron concretar el robo en una vivienda de adultos mayores en Quinta Normal.

El hecho se registró en la noche del domingo, cuando un grupo de sujetos armados ingresó al domicilio de un matrimonio de un hombre de 82 años y una mujer de 71 años con el pretexto de realizar un procedimiento policial en el lugar, donde además se encontraban dos hijos de la pareja, uno de 42 años y otro de 35 años, los cuales fueron reducidos por los delincuentes.

“Entran unos tipos gritando que eran de la PDI y yo me asusté, si mi hijo no ha hecho nada”, relató la señora en Chilevisión, donde explicó el modus de los ladrones. “Cuando me asomo a la cocina, lo tenían a él en el suelo, le pegaron con una botella, le rompieron la cabeza, pero se paró y siguieron peleando”.

Fue en ese momento, que detalló la víctima, donde sus vecinos intervinieron para obligar a la banda a retirarse del lugar sin poder concretar el robo.

“Los vecinos comenzaron a gritar ‘suéltalo’, los tipos se asustaron y se fueron”, explicó.

Según reportaron en CHV, hasta el momento “los antisociales no han sido identificados ni se ha realizado una detención por el delito”. Mientras que funcionarios de la PDI informaron que ya están trabajando en la búsqueda de los delincuentes.