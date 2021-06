Coloma indignado con anuncio de matrimonio igualitario: “Nunca se anticipó, no estaba en el programa”

El senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, salió al paso de los anuncios hechos por el Presidente Sebastián Piñera esta tarde, haciendo evidente su molestia por la urgencia que se le dará a un proyecto de matrimonio igualitario.

En conversación con T13 a la salida del Congreso, Coloma fundó su molestia en que, según dijo, ese anuncio no se había conversado al interior de la coalición ni tampoco formaba parte del programa de gobierno.

“Con toda sinceridad, a mí no me gusta cuando aveces el Presidente no escucha a quienes están dentro de su coalición. Voy a ser bien franco, lo del matrimonio igualitario nunca lo anticipó, no estaba en el programa. Y eso no me gusta. Es un tema discutible, cada uno puede tener su convicción, su opinión, pero somos una coalición de gobierno, tenemos que saber escucharnos, todos. Entonces a uno no le gusta ese tipo de sorpresas, se los digo con harta franqueza. Yo he sido, quizás, uno de los que más lo ha defendido en muchos aspectos, porque creo que gobernar es muy difícil. Ha enfrentado momentos muy dramáticos. Pero hay que hablar con el corazón, yo me había sentido parte de un equipo, (y) no ser sorprendido en un discurso de esta naturaleza”.

Coloma profundizó sus críticas asegurando que “hay cosas en las que no me gusta ser sorprendido. Esta es una coalición de gobierno. Aquí hay un programa, hay un conjunto de cosas que íbamos a hacer. Uno puede tener diferencias respecto de otros, pero verse sorprendido en una cuenta presidencial, a mí no me parece”.

“Con la misma fuerza que yo he defendido al gobierno en momentos muy difíciles, porque no es fácil gobernar (…) con esas misma fuerza cuando uno ve que hay algo que se escapa… uno puede pensar eso, pero cuando en la campaña nunca se dijo, menos aún se anticipó un anuncio de esta naturaleza… siempre con respeto, pero la franqueza vale mucho más”, agregó el parlamentario.

Por qué no apoya el matrimonio igualitario

En ese momento, la periodista de Canal 13 le preguntó ¿por qué no apoyaba el matrimonio igualitario? Y si acaso esas parejas tenían menos derecho que las otras. Coloma respondió lo siguiente: “Si no es que si yo lo apoyo o no. Hay una coalición que planteó un avance en una sociedad de otra naturaleza. Dejando los espacios para que cada uno tenga su opinión, pero en eso no hubo los acuerdos porque el matrimonio, como tal, tiene para muchos una identificación entre un hombre y una mujer. Y justamente en función de otro tipo de relaciones, perfectamente aceptables, existe por ejemplo el acuerdo de vida en común, hay otras fórmulas. Por último si se hubiese planteado antes…hubiésemos podido discutirlo, pero no de la forma en que se hizo”.