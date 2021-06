Joven de 22 años se convierte en millonaria por vacunarse contra el covid-19

A sus 22 años, Abbey Bugenske, una ingeniera mecánica estadounidense nunca imaginó que sólo por el hecho de vacunarse contra el covid-19 y sumarse así a la campaña de vacunación contra el coronavirus impulsada por el Estado de Ohio para motivar a los jóvenes de su país a participar del proceso, ganaría un premio millonario.

Y así sucedió hace unos días atrás luego que la joven se hiciera con el premio de US$1 millón que la Lotería de Ohio aportó para la campaña de concientización que la gobernación del Estado realizó para motivar la vacunación de un grupo que ha tenido poca participación en el proceso de inmunización a la pandemia.

El caso de Bugenske fue ampliamente informado por las cadenas noticiosas estadounidenses que dieron cuenta del premio de la joven.

“Todavía no puedo creerlo. Fue una noche loca. Gritaba lo suficiente como para que mis padres pensaran que estaba llorando y que algo andaba mal. Y, cuando comencé a gritar que había ganado un millón de dólares y que iba a ser millonaria, me dijeron que me calmara y me asegurara de que no fuera una broma”, relató Abbey a la cadena NBC News, a quienes reconoció que se había vacunado antes de que se anunciara la lotería, para proteger a sus amigos y familiares.