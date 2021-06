Autocrítica y anuncios “potentes”: lo que espera el Congreso de la última Cuenta Pública de Piñera

A las 15.00 horas de este martes, el Presidente Sebastián Piñera rendirá su última Cuenta Pública ante el Congreso.

Y lo hará en medio de fuertes críticas de la oposición, que dice que su Gobierno terminó que sólo le resta hacer una “autocrítica”.

Según el diputado Manuel Monsalve, la instancia es “una buena oportunidad para que pida perdón”, en lo referido a “las violaciones a los Derechos Humanos, por no haber escuchado ni durante el estallido social ni durante la crisis sanitaria, económica y social que ha desatado el covid-19. Sus ayudas económicas fueron insuficientes, llegaron tarde y llegaron a pocos”.

Desde el PPD, el jefe de bancada, Raúl Soto, declaró que esperan una “una profunda autocrítica de este Gobierno en su responsabilidad en la conducción de esta pandemia, y también en los efectos económicos y sociales que ha tenido, así como también sobre la incapacidad que han tenido de abordar esta problemática de manera adecuada”.

Por el lado del Partido Progresista, Marco Enríquez-Ominami dijo que “llegamos a esta cuenta con un comité político débil, un ministro de Salud totalmente fuera de sus casillas y superado por la adversidad y con un grupo de jugadores que ya no le cree a su director técnico”, sentenciando finalmente que “si bien a Piñera le quedan aún nueve meses en La Moneda, su gobierno y su modelo de país se acabaron”.

Desde Chile Vamos, en tanto, también le piden que se reconozcan los errores, pero sumando anuncios “fuertes”. Como indicó el diputado Gonzalo Fuenzalida, se necesita un proyecto fuerte en materia de Seguridad. Y para Jorge Durán, el camino es avanzar en medidas para palear el alto desempleo.

“Necesitamos liderazgo desde el Ejecutivo ejerciendo mano dura e implacable, sobre todo, con el crimen organizado y el narcotráfico. Falta un proyecto potente que ataque de raíz a las peligrosas bandas que controlan puntos estratégicos para la comercialización de drogas y que alimentan una espiral de otros delitos. Para ello se requiere una mayor coordinación de todo el sistema y perfeccionar leyes como la de tenencia de armas, pues no hay suficiente información para gestionar el control de éstas”, manifestó Fuenzalida.

Además, subrayó que espera que el Presidente se haga cargo de manera definitiva de lo que está ocurriendo en La Araucanía, “con un Ministerio dedicado 100% a asuntos de seguridad pública operando bajo un nuevo paradigma enfocado en cómo prevenir el peligro para los ciudadanos”.

Durán, por su parte, indicó que “necesitamos una política perdurable en el tiempo en materia de desempleo, porque no sabemos cuánto va a durar la crisis sanitaria”. En esa línea, agregó, “las pymes no requieren de salvavidas momentáneos, sino también de planes de ayudas sostenibles que les permitan levantarse en el mediano plazo y volver a ser justamente el principal motor de empleo”.

Cuenta Pública: necesaria reflexión

Consultado respecto de lo que será esta Cuenta Pública, el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, anticipó que se dará una necesaria reflexión.

“Esta es la última Cuenta Pública del Presidente, evidentemente se hace un recuento de lo que ha sido los tres años, pero este no es el momento de hacer un recuento exhaustivo de cada una de las cosas que se hizo en cada uno de los años, ni tampoco una lista muy larga de anuncios. Evidentemente van a haber anuncios y una reflexión, yo creo que va a estar marcado por ello”, sostuvo el vocero.

En esa línea, pidió a la oposición que no realice crítica, sobre todo antes de que se hagan públicas las palabras del Mandatario, asegurando que “esperemos que sea una buena Cuenta Pública, esperamos que no empiecen desde ya algunos de oposición a escribir, desde antes, sus propias frases, porque esto es como un rito y algunos ya empezaron a decir ‘miren, saben qué, no dijo nada’”.

“No, nosotros esperamos que escuchen, va a hacer una importante reflexión y el Presidente en esta última Cuenta Pública, obviamente, tiene que responder a cuál es su obligación, que rendir cuentas al país y al mismo tiempo ver qué es lo que nos depara el futuro”, añadió.

