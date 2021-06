Ignacio Briones: “Di Mondo me parece una persona atractiva porque es súper excéntrico. Me tomo con humor la comparación”

El candidato presidencial Ignacio Briones se refirió a diferentes temas, desde su paso por el Gobierno, hasta a la comparación que le hacen en redes sociales con Di Mondo.

En entrevista con La Cuarta, el exministro de Hacienda señaló sobre sus aspiraciones de llegar a La Moneda que “para mí ser Presidente de Chile es una responsabilidad, amo a mi país. Siento que en esta crisis bien profunda que estamos atravesando hay una oportunidad de hacer reformas de fondo, de hacer cambios de fondo, de tener un solo Chile, y creo que es posible si hacemos la pega, buscamos acuerdos y tenemos una mirada de futuro, que es lo que me parece ha faltado. Quiero estar en eso, no me podía restar de este período histórico. Me hubiera arrepentido toda mi vida si no hubiera tomado este riesgo, que no estaba en mis planes para ser súper honesto”.

“Pero quiero ser parte de este nuevo ciclo social y político, quiero contribuir a aquello. Esa es la convicción más profunda en un Chile más libre y entendido como más digno. La libertad es dignidad, y ese es el sello de la campaña nuestra”, expresó.

De igual manera, resaltó que “el ciclo Bachelet-Piñera-Bachelet-Piñera se acabó. Creo que el fracaso de este ciclo, o lo que se ve de este ciclo, no es tanto un castigo al gobierno, que por cierto que lo hay; yo fui parte del gobierno y asumo las responsabilidades que me corresponden. Pero es un castigo a una forma de hacer política. Desde hace mucho tiempo que vengo planteando que el ciclo político que teníamos en Chile se acabó. Y las últimas elecciones así lo mostraron. Por eso es fundamental no vender humo”.

Además, indicó que “si llego a una segunda vuelta me veo con Daniel Jadue. Porque tiene mucha disciplina, es una persona inteligente y que tiene una fuerza política muy ordenada atrás. Pero creo que lo que propone el comunismo para Chile no es lo que el país necesita para tener soluciones que sean de verdad reformistas, que es lo que me anima, pero sostenibles en el tiempo”.

Respecto a su paso por el Ministerio de Hacienda, Briones afirmó que “cuando partió la pandemia, de pura buena fe, de naíf, le mandé un mail a mis colegas del gabinete proponiéndoles que nos bajáramos el sueldo un 30%. Anticipaba que venía un período súper duro y nosotros teníamos que dar el ejemplo”.

“Me filtraron el mail. Cuando después estaba en el Congreso, había parlamentarios que me increpaban, porque según ellos me había hecho el ‘lindo’, quería buscar popularidad y lo curioso es que, en sus registros, no podían concebir que yo hubiera hecho esto no buscando popularidad sino porque creía que era lo correcto. Al final, creo que el único que terminó donando parte de su sueldo fui yo. Dice mucho de la lógica política: nada de lo que se hace, se hace sin una búsqueda de un beneficio personal. Ese es parte del problema y la gente lo percibe”, manifestó.

El candidato presidencial señaló además que “tengo el video de Pamela Jiles corriendo en el Congreso en mi teléfono personal. Lo grabé porque intuí que estaba frente -y creo no equivocarme- al inicio de la política espectáculo, la política como show. Lo que hace ella es un show y lo que ha seguido haciendo es un show. La buena política, en la que creo, tiene que ser seria, sin descalificaciones, mirando para adelante”.

Los tres invitados que tendría en un asado Ignacio Briones

Briones confesó que le habría gustado ser pescador y que uno de sus sueños pendientes es estudiar filosofía. También le gustaría ser profesor en una escuela.

En otro ámbito, apuntó que “si pudiera invitar a tres personas a un asado… sería a Gabriel Boric, Daniel Muñoz y Javiera Contador”.

“A Gabriel Boric, porque tenemos diferencias políticas que debatir con profundidad y altura de miras. Él trae el cordero magallánico y el vacuno. A Daniel Muñoz, porque estoy maravillado viendo de nuevo la serie Los 80, además que puede poner su talento musical y folclórico. Y Javiera Contador, porque es una talentosa actriz y tremenda humorista, cercana y disruptiva. Javiera pondría humor fresco y agudo a la vez, al asado”, agregó.

Nuevamente se refirió a la producción protagonizada por Muñoz, indicando que “la serie Los 80 debería ser obligatoria para todos los jóvenes de Chile. Es extraordinaria, porque muestra cómo era nuestro país en los ochenta, cuánto ha cambiado, la crisis económica que hubo en esos tiempos, los anhelos, las familias, los dolores a propósito de las pegas. Cuando se pierde la pega está muy reflejado ahí, el dolor, la pérdida de dignidad que te trae. Una serie media vieja ya, pero que me encanta de las de afuera es Breaking Bad. Los Peaky Blinders también”.

Por último, Ignacio Briones se refirió al parecido que le dan en redes sociales con Di Mondo.

“Di Mondo me parece una persona atractiva porque es súper excéntrico. Me tomo con humor la comparación… sin sentido del humor, la vida no vale la pena. Yo no lo conocía pero por supuesto, con esta comparación, me he informado más de quién es él. Y yo valoro la excentricidad, porque denota originalidad y un atreverse a hacer las cosas. Yo no me visto como él, pero también tengo ese atrevimiento, me siento muy cómodo yendo a contracorriente porque me siento muy libre. Hay que salir de la caja, del inmovilismo, así que todo lo que sea excentricidad, salir del centro, hay valor”, remató.