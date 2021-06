Alcalde electo de San Bernardo informa que su covid se complicó y se fue a urgencia

El alcalde electo de San Bernardo, Christopher White (PS), publicó la tarde de este miércoles 2 que el covid que le diagnosticaron y por eso decidió ir directo a una urgencia. White, concejal de la misma comuna, publicó el pasado 28 de mayo que su hija había dado positivo y que él era contacto estrecho.

Ahora la situación empeoró. Según escribió en su página de Facebook, él se fue a la urgencia. “Camino al Servicio de Atención Primaria de Urgencias de Alta Resolución (SAR) Carol Urzúa”, colocó en el mensaje. “La enfermedad del coronavirus es en serio. Les pido por favor que se cuiden y también a sus familias. Tomen conciencia. El sistema está colapsado y nuestros funcionarios están sobrepasados”, señaló.

A eso explicó que “mis síntomas no han estado bien. Me indican que me debo desconectar de todo para recuperar mi salud. Por favor, si no les contesto no es de mala voluntad. Estaré luchando para una pronta recuperación y estar de nuevo juntos. Un abrazo grande y sobre todo mi reconocimiento a nuestros funcionarios de la salud, que son los verdaderos héroes de la pandemia”.

El domingo 30 de mayo el alcalde electo ya daba cuenta de que su salud había empeorado. “Dolor muscular horrible, dolor de cabeza y mucho dolor de pecho. Sin embargo no puedo dejar de escribir para agradecer por tanta muestra de afecto y cariño”, escribió.

Y el lunes 31 sostuvo un contacto telemático con Mucho Gusto, el matinal de MEGA. Algunas horas antes de ser internado, el alcalde electo grabó un saludo a un club deportivo de la comuna. En todo caso, ahí ya informaba que no se sentía bien de salud.