Pompi Eguiguren ya no va más: Cristián García-Huidobro despide a su ícono de los 80

El Pompi Eguiguren, en empresario dueño de una fábrica de pelotas plásticas que encarnó al aristócrata de ficción de los 80, ya no va más. Así lo aseguró la noche del martes 1 Cristián García-Huidobro, el actor que lo interpretó en Sábados Gigantes hace casi 40 años.

El actor lo reveló en De tú a tú con Martín Cárcamo. García-Huidobro contó cuánto le costó entrar a la televisión antes de convertirse en un referente de los programas humorísticos. El Pompi Eguiguren nació como el jefe del Pelao Valverde, el personaje de Jorge Gajardo también en Sábados Gigantes.

“Ahí inventamos los personajes de los Eguiguren. Los Valverde necesitaban un jefe y yo llego así, caminando donde Gajardo. ‘Pase adelante don Javier’. ‘Oye, qué simpática su casa. Todas iguales, con ladrillo princesa. Qué imaginación más grande’. Anduvo tan bien el personaje, que hago dos sketch así y al Patricio Campos se le ocurrió la Pía Correa y mató al tiro la pareja”, contó García Huidobro sobre el nacimiento del Pompi Eguiguren.

Pompi Eguiguren en lista negra

Sin embargo, García-Huidobro contó lo mucho que le costó entrar a la televisión, porque estaba en una lista de proscritos por sus actividades en la política. Era fines de los 70, en la dictadura militar. “No pude hacer teleseries porque estaba en una lista negra por mis cosas políticas. Estuve en una lista negra. La censura ha sido un amigo en las sombras”, recordó.

Y rememoró que “Eduardo Domínguez, que había sido compañero, me dijo ‘puta Cristián, estai en la lista’. Después pasaron los años y vino el teatro de José Vilar. Estaba en el primer ensayo y llegaba al otro día y me decían ‘no, es que el personaje ese lo vamos a eliminar’. Para no decirte que era la lista negra. Todo era la lista negra. Hasta que finalmente en el Canal 7, por un accidente de la vida, aparecí en un comercial de la nueva universidad. Un gallo que había filmado otro comercial, agarró unas tomas mías, como joven, pintón y era ‘la nueva universidad, ya viene para Chile’. Y los amigos de izquierda me dijeron que estaba saliendo en ‘la nueva universidad’”.

Lo que pasó a continuación fue irrepetible, contó. “La Alejandra García-Huidobro, que era productora, le dijo a Hernán García Barzelatto, yerno de Pinochet (director de TVN entre 1979 y 1982), ‘pero cómo lo tiene en la lista negra, si aparece en la nueva universidad’. Y él dijo ‘puede trabajar en dos de cuatro programas’. Y yo estaba trabajando de vendedor de avisos en El Mercurio. La verdad que no le pegaba. Después me quedé en el Vamos a Ver y después pasé al 13, donde me quedé muchos años”.

Cómo era

Durante el programa, recordó la entonación y los contenidos del Pompi: “‘Oye hueón. Oye vinimos a divertirnos aquí pu’s hueón’. En un café concert, con dos whisky en el cuerpo, ‘oye hueón, no seai desagradable’”. Y ahí lanzó la bomba: “Hay personajes que no voy a repetir. El Eguiguren. Yo me despedí de él, porque creo que ese personaje… hicimos un piloto a gran nivel, pero como todos los pilotos ahí está. Y pasó mucho tiempo y yo no tengo tanto tiempo. Ahora la Malucha es constituyente. Entonces, se complican mucho las cosas. Pasaron como nueve meses en esto. Lo repetimos”.

Los otros personas de Los Eguiguren además del Pompi, eran la Pía Correa, que interpretaba Coca Guazzini, el Caroca (Gonzalo Robles) y la señorita Priscilla (Malucha Pinto). Había personajes ocacionales como el Filete Morandé (Ramón Farías). Gonzalo Robles también estuvo en este De tú a tú.

A Cárcamo le dijo que “Es una decisión mía. El Pompi Eguiguren es para un tipo más joven. La energía. Lo puedo hacer aquí, pero estoy en un momento que quiero hacer otras cosas y quiero dar vuelta una hoja”.