Sebastián Piñera y matrimonio igualitario: “Un Presidente no anda buscando pasar cuentas ni castigar”

Sebastián Piñera, el Presidente de la República, dio la noche de este miércoles 2 una serie de entrevistas a los noticiarios de televisión donde ratificó que esta semana le pondrá urgencia al proyecto de ley de matrimonio igualitario. El Jefe de Estado se hizo cargo de las críticas que causó su anuncio.

El Presidente Sebastián Piñera hizo el anuncio el martes 1 durante la Cuenta Pública en el Congreso en Valparaíso. El hecho primero lo recibieron con sorpresa en los partidos de Chile Vamos. Las colectividades se enteraron en ese momento de esta decisión. Ahora apuntan a que podría ser una pasada de cuenta.

Sin pasadas de cuentas

Esta es la entrevista que le dio a 24 Horas sobre la materia.

-Presidente usted siempre había dicho que para usted el matrimonio era entre una mujer y un hombre. ¿Cuándo y cómo cambió de opinión?

-Es verdad que he pensado distinto. Quiero recordar que en nuestro primer Gobierno enviamos el primer proyecto de ley en Chile de acuerdo de vida en pareja. Pero siento que esto no es un tema de izquierdas o derechas, este no es un tema religioso. El matrimonio religioso es entre un hombre y una mujer y va a seguir siendo así. Este es un tema de libertad de amar, de poder elegir libremente a la persona que amo. De dignidad y protección de las familias que se forman. Hay muchos tipos de familia. Es un tema de igualdad ante la ley. El Estado tiene que proteger y tratar igual ante la ley. Por eso yo he ido evolucionando. El matrimonio tiene que ser una fuente de protección, libertad e igualdad.

-Su anuncio provocó un evidente quiebre con la coalición de Gobierno. Algo que imagino usted sabía que iba a pasar. ¿Quiso pasarle la cuenta a su colación después de los duros momentos que ha tenido?

-No. Un Presidente no anda buscando pasar cuentas ni castigar. Fue lo que yo sentía muy profundamente. No es sorpresa ni es secreto. Esto lo había conversado con mucha gente durante mucho tiempo.

Sebastián Piñera: conversaciones

-Pero no lo había conversado con los partidos de su coalición. Con ninguno de ellos.

-Lo habíamos conversado con el comité político muchas veces. Con varios candidatos presidenciales. Esto lo hemos conversado con Joaquín Lavín. Yo creo que los cuatro candidatos de Chile Vamos piensan muy parecido. Todos piensan que tiene que haber plena igualdad. Siento que esta es una relación de afecto, no es una relación económica ni comercial. El AVP fue un gran paso pero tenemos que dar otro paso más.

-En la UDI y en la candidatura de Joaquín Lavín ven esto como que usted quiso beneficiar a Sebastián Sichel. Dicen que con esto queda en evidencia que él es su candidato presidencial.

-Se dicen tantas cosas. Nosotros no tenemos candidato presidencial porque somos neutrales frente a los cuatro candidatos de Chile Vamos. Cuando haya un candidato de Chile Vamos, sin ocupar espacios públicos ni tiempos públicos ni recursos públicos, podremos apoyar al candidato de Chile Vamos, porque yo creo que es la mejor opción para Chile. Esto no lo hicimos para favoreces a uno o a otro.

-¿Cuándo va a ponerle la urgencia al proyecto?

-Esta semana.