Trabajador pidió licencia porque su esposa e hijo están en la UCI con covid y lo despidieron

En las situaciones de gravedad es donde siempre tiene que reinar la empatía y el sentido común. Dos aspectos que estuvieron ausentes en la historia que enfrenta un trabajador en Perú.

En el noticiario de la mañana de ATV Noticias se narró el drama que vive Carlos Soto, un joven y humilde trabajador.

Su esposa estaba embarazada y se contagió de covid. Los médicos decidieron realizar una cesaría de urgencia y el niño nació de 7 meses.

Ahora, tanto la joven madre como el recién nacido permanece en estado reservado internados en la UCI, luchando por sus vidas ante la violenta arremetida del covid.

Frente a la situación extrema y el delicado estado de salud de ambos, los doctores le solicitaron a Carlos estar siempre disponible para su esposa e hijo.

Tiempo para cuidar a su esposa e hijo

Por eso, el joven trabajador optó por solicitar una licencia en el trabajo para abocarse absolutamente al cuidado de su esposa e hijo.

Pero al momento de solicitar el permiso, fue despedido.

Carlos contó al programa de televisión que “acudí a la comisaría para hacer la constatación policial de que no me dejaban ingresar. Luego pude ingresar al área de Recursos Humanos de mi trabajo, y expliqué que mi pareja estaba con covid y fue ingresada a UCI para luego ser sometida a una cesárea de emergencia, motivos por los cuales quería solicitar la licencia”, denunció.

Pese al argumento del trabajador, la empresa lo dejó en la calle: “Ellos me dijeron ‘lo siento, hasta acá nomás acaba tu contrato, no te vamos a renovar’. Me indigna porque dentro de mi contrato señala que me corresponde la licencia de paternidad, y eso es lo que estoy reclamando”, sentenció.