Trabajadores a honorarios acusan “venganza política” por los 44 despidos hechos por la municipalidad de Valparaíso

Con una masiva manifestación en el frontis del edificio Consistorial de Valparaíso, un gran número de extrabajadores de la municipalidad porteña reclamó este miércoles en contra de la administración del reelecto alcalde Jorge Sharp por el despido de 44 funcionarios a honorarios del municipio.

Si bien es cierto que autoridades municipales aseguraron hoy que estas desvinculaciones obedecen a la “gran crisis presupuestaria” que afecta a la municipalidad de Valparaíso y “otras del país”, los sindicatos de trabajadores a honorarios de SITTHOVAL y SITTIMUVAL argumentaron que los despidos obedecen a una “venganza política” de parte del equipo de Sharp, ya que cinco de los desvinculados pertenecen a los sindicatos de trabajadores.

“Las consecuencias de la mala planificación financiera no debieran pagarla los trabajadores, no aceptaremos más estas actitudes. No permitiremos que se nos siga vulnerando como trabajadores. No permitiremos mas despidos injustificados ni más precarización laboral”, señaló Natalia Corrales, presidenta de SITTHOVAL.

Por su parte, Nicolás Guzmán, administrador municipal (s) afirmó en un comunicado que “el municipio ha tenido que tomar una decisión compleja en orden a no renovar 44 contrataciones a honorario, debido a la gran crisis presupuestaria que vive la municipalidad y otras del país”, que se habrían profundizado por la pandemia de coronavirus.

“Producto de la pandemia se han visto afectados nuestros ingresos como municipio, lo que ha producido también, en este último trimestre, un déficit que supera los 1.150 millones de pesos; por esto el municipio se ha visto obligado a rebajar el gasto y reestructurar el personal. La proyección de los pagos honorarios de aquí a fin de año arroja un déficit de 700 millones de pesos menos, los cuales no serían posibles cubrir de aquí a fin de año”, explicó.