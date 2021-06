Adopción y filiación “igualitaria”, el debate que viene tras anuncio de Piñera

La última vez que el Movilh sondeó la disposición del Congreso para avanzar en matrimonio igualitario, el 65% de los parlamentarios estaba a favor de la idea. Sin embargo, el proyecto que ingresó en esa línea la expresidenta Michelle Bachelet en 2017, sólo ha sido aprobado en general y aún está lejos de convertirse en ley.

Pero luego de que el Presidente Sebastián Piñera sorprendiera en medio de la Cuenta Pública al anunciar que le pondrá urgencia, la esperanza de quienes llevan años luchando para consagrar este derecho retornó.

Pero lo toman con cautela, porque pese al anuncio, el Ejecutivo aún no ha materializado el ingreso de la medida que permitirá agilizar el debate. Así al menos lo confirmó el senador Pedro Araya (IND), quien encabeza la comisión de Constitución, donde está radicado el proyecto.

Ante ello, Araya emplazó al Gobierno a cumplir el compromiso y lo propio hicieron los representantes del Movilh, que llegaron hasta La Moneda para exigir que Piñera ponga “discusión inmediata” a la modificación.

Como hizo presente Rolando Jiménez, lo anunciado se debe concretar a la brevedad, sin que ello implique el ingreso de indicaciones que perpetúen la discriminación. “Es una gran posibilidad para que todo el arco político salde de una vez por todas una deuda histórica con las familias diversas y las familias homoparentales”, dijo.

En el mismo sentido, Jorge Lucero, director del área jurídica de Iguales, planteó que lo ingresado por Bachelet se debe respetar, ya que ese garantiza “modificaciones al contrato de matrimonio señalado en el código civil, también cambios respecto de adopción y pasa por la filiación. Es un proyecto bastante completo y sobre el cual hemos trabajado”.

Considerando aquello, agregó que si la urgencia se ingresa en razón de otro proyecto o si se introducen modificaciones, “estaría poniendo letra chica a la iniciativa y ahí no vamos a tranzar. Nos aburrimos de solicitar migajas. Estamos exigiendo esto”.

Óscar Rementería: “Los votos están; las voluntades, no sabemos”

¿Cree que se recurrió a este anuncio para “salvar” la Cuenta Pública?

Para nosotros fue una completa sorpresa el anuncio del Presidente. Si es o no el momento, no nos interesa tanto como el hecho de que esto se va a poner en tabla y se va a discutir. Mientras antes, mejor, independientemente de la situación del país o de la popularidad que pueda tener o no el presidente de turno.

¿Cuáles son sus “intransables” en esta discusión?

Cuando hablamos de matrimonio igualitario nos referimos al mismo matrimonio tradicional, extendido a las parejas del mismo sexo. Eso incluye, de manera implícita, la adopción y la posibilidad de filiación. Si no fuera así, estamos hablando de un estatuto paralelo y distinto, lo cual sería absolutamente discriminatorio.

¿Cree que será ley durante lo que queda de este mandato?

Acá hay responsabilidad del oficialismo y la oposición. Los votos en teoría están, pero no sabemos si las voluntades están presentes. Esperamos que con las urgencias anunciadas se puedan sincerar las posturas y ahí tendrán que dar las explicaciones a la ciudadanía.

“Conservadores” en pie de guerra con Piñera

Los sectores más conservadores de la política aún no pueden creer que el Presidente Piñera los haya sorprendido con su anuncio en apoyo del matrimonio igualitario.

Aún cuando el Estado está instruido a avanzar en ese camino, tras resoluciones de la Corte Interamericana de DDHH, creen que el Mandatario les dio un duro golpe.

Junto con el hecho de que el mundo cristiano lo acusara de darles una “bofetada”, como dijo el senador Iván Moreira (UDI), también hay quienes aseguraron que terminó dándole un pase a Sebastián Sichel (IND) para fortalecer su candidatura presidencial, en desmedro de Joaquín Lavín (UDI).

“Deja en una posición incómoda al abanderado de la UDI, ya que la idea divide a su base electoral. Por otro lado, al ser una de las definiciones del candidato independiente, Sebastián Sichel, el anuncio le permitirá obtener mayor conocimiento y capitalizarlo en más adhesión”, manifestó el diputado Tomás Fuentes (RN).

Y en la UDI coincidieron. El diputado Juan Antonio Coloma indicó que lo que hizo el Presidente “fu tomar postura presidencial. Lo que hizo fue un evidente guiño a Sichel y, en lo personal, creo que eso es lo que se debe concluir”.

Pese a todas las recriminaciones, los ministros salieron a defender lo anunciado, manifestando que tiene que ver con las convicciones más profundas del jefe de Estado.

“Sé que algunos pueden estar muy enojados, me parece legítimo que algunos puedan sentirse sorprendidos, pero ellos tienen plena libertad de votar como mejor les parezca en el minuto adecuado”, comentó el vocero Jaime Bellolio en T13, mientras que el ministro Rodrigo Delgado, dijo que “hay que adaptarse a la nueva sociedad y en eso el Gobierno se ha abierto a escuchar que existe opción de avanzar en esa materia”.