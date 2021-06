Vacuna fantasma en Espacio Riesco: seremi de Salud inició investigación

Una vacuna fantasma registró ayer una persona que concurrió a inocularse a Espacio Riesco, en la comuna de Huechuraba. En este video se aprecia cómo a la joven Camila Santander (23) le colocan la aguja pero a continuación no hay movimiento del émbolo de la jeringa. Por lo tanto, la dosis contenida en esta inyección nunca entró a su cuerpo.

La situación ocurrió en un vacunatorio vehicular instalado en esa comuna.

En entrevista con ADN, la afectada dijo que “me llamaron de Espacio Riesco para pedirme disculpas porque no fui vacunada. Está reconocido que no fui vacunada. De hecho, me dijeron ‘si quieres, vienes hoy día a vacunarte’. El problema es que si quiero iniciar una acción legal tengo que hacerme un examen de inmunización. Eso es en dos semanas más. Entonces tengo que postergar mi vacunación si quiero demandar”, señaló.

Atención a este video. Camila Santander ayer se fue a vacunar a Espacio Riesco y cuando llegó a su casa vino la sorpresa: vio que NO le inocularon el medicamento😱. Se reconoció error y pidieron disculpas. Lo contamos en @adnradiochile y los detalles en https://t.co/CdyWFZinmf pic.twitter.com/Glp5cQKUp1 — Manu Palominos Malbrán (@manupalominos) June 3, 2021

Vacuna fantasma: versión de Salud

Luego de estos hechos, esta jueves 3 el ministro de Salud, Enrique París, dijo en el boletín con los nuevos casos que “la persona es inyectada con la aguja, pero el émbolo no se modifica. Por lo tanto, evidentemente recibió el pinchazo, pero no recibió la inoculación. La doctora Daza hizo la investigación, como corresponde a Salud Pública”.

A ello, la subsecretaria Paula Daza añadió respecto a esta vacuna fantasma que “estamos en antecedentes de lo que pasó en la comuna de Huechuraba. Tenemos la información por parte de la Dirección de Salud de la Municipalidad. El evento ya fue solucionado. Es decir, la persona fue vacunada correctamente, pero la seremi se encuentra haciendo la investigación y el centro de salud se encuentra realizando una auditoría para conocer el detalle de la situación”.

Sin embargo, Hola Chile de La Red habló con la afectada por la vacuna fantasma. Ella reiteró que no ha sido vacunada. “Me imaginé que la información iba a estar así. Está bien que hagan una investigación para que se solucione rápido”, añadió la mujer.