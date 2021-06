Hijo y hermano de fallecidas en tragedia en San Bernardo: “No las volveré a tener”

El hijo y hermano de las dos mujeres que murieron en un accidente de tránsito en San Bernardo culpó a la empresa que provee el alumbrado público por esta tragedia. Su madre y su hermana murieron porque el coche donde iban se encontró de frente con un neumático en medio de la calle y por eso se estrelló con una palmera.

“La única señalética que existió fue una trampa mortal. Llevó al accidente de mi hermana y mi madre. Yo ya no las tengo acá y no las volveré a tener”, dijo el joven Tomás antes de estallar en llanto debido a la tragedia. La declaración se la estaba dando a Chilevisión Noticias. En su relato, el muchacho recordó que la víspera de la tragedia no había luz en la calle.

Las mujeres iban por el Camino Santa Teresa de Tango. La conductora de 20 años se topó con un neumático. Luego de esquivarlo, el vehículo impactó con una palmera. Ambas quedaron gravemente heridas. Las llevaron al Hospital Parroquial de San Bernardo. Ahí murieron.

Hijo acusa negligencias

El hijo señaló que fue “un accidente a partir de factores negligentes. Desde la caída del alumbrado público. A las 18 horas se cae el alumbrado público en la calle Santa Teresa. Se corta la luz y junto con esto… no sé, espero que haya una investigación de cuáles fueron los factores de este accidente”, señaló el muchacho.

“El poste de luz se cayó, no hay visibilidad. Pusieron un neumático de camión en la calzada por donde ellas transitabas. Cuando se topó con este neumático, ella reaccionó para esquivarlo. Chocó con la palmera y este desenlace fatal que conocemos”, añadió. “La familia cree que es una suma de negligencias. No tenemos idea de nada, no sabemos qué persona puso el neumático al medio de la calzada, no sabemos si la empresa se hizo presente.

“La empresa de este alumbrado nunca se hizo presente. No había señalética”, se quejó.