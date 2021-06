La molestia de influencer: “Twitter borró mi cuenta porque soy demasiado sexy”

Una influencer y modelo estadounidense manifestó su molestia, acusando que Twitter le cerró su cuenta.

Según informa el diario británico Mirror, consignando a Jam Press, Whitney Paige Venable contó que el hecho ocurrió el año pasado.

“La prohibición fue un shock para mí, ya que no use Twitter para nada más que comentar algunos programas de televisión y compartir fotos de mi Instagram”, expresó.

En ese sentido, afirmó que “un día cambié mi foto de portada por una foto mía usando ropa interior y, de repente, mi perfil fue suspendido”.

“Creo firmemente que Twitter borró mi cuenta porque soy demasiado sexy”, aseguró la joven.

La influencer afirmó que intentó crearse una cuenta nueva, pero señaló que descubrió que su dirección IP estaba bloqueada.

“Me siento extremadamente molesta porque pude hacer crecer la cuenta a casi 100,000 seguidores y luego me prohibieron por nada”, agregó.

“Y no me contestarán en absoluto. Me quejé y me quejé, pero no pasa nada”, remató.