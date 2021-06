Jadue y retiro del 100%: “Le pediría al diputado Alessandri que no mienta”

El candidato presidencial Daniel Jadue entró en la discusión del retiro del 100% de los fondos AFP.

Luego de que el diputado Jorge Alessandri (UDI), propusiera el retiro de todos los ahorros previsionales ante una posible “nacionalización de los fondos en un próximo gobierno de izquierda”, el alcalde de Recoleta salió a desmentir los dichos y aseguró que “no va a haber nacionalización”.

“Yo le pediría que se diera un poco la molestia, antes de instalar campañas del terror, de leer el programa, que le haría muy bien”, comentó el candidato.

“Al diputado Alessandri le pido que no mienta, lo invito a leer el programa… la tuición de los fondos está asegurada, cada uno podrá hacer lo que quiera con sus fondos y no estará obligado a mantenerlo en las AFP. Cada uno podrá tomar la decisión entre ponerlo en este nuevo fondo de contribución de este nuevo sistema de reparto que estamos proponiendo o no”, indicó Jadue.

“La extrema derecha usa de la campaña del terror para sacar ventajas políticas, sobre todo quienes tienen antecedentes familiares de ser tan rudos y crueles”, apuntó.

Jadue también indicó que “los retiros del 10% llegaron para quedarse. Siempre he sido contrario que se ocupen los fondos de los trabajadores para resolver una crisis, pero los fondos van a seguir siendo de los trabajadores con la diferencia de que en el futuro ellos los van a poder ocupar en lo que quieran y no para resolver un problema que el Estado debería resolver”.

Y respecto a un cuarto retiro, Jadue manifestó que “en las actuales condiciones, con un Gobierno que no da el ancho, que es el Gobierno de la coalición de Alessandri, vamos a tener que seguir haciendo uso de estos recursos porque este Gobierno no entiende y llega tarde. La gente lo está pasando mal, por lo tanto se ha consolidado el tema de que esos fondos son para la gente y no necesariamente son para pensiones”, finalizó.