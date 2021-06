Terrible error en San Felipe: morgue entregó cuerpo equivocado a familiares

Un dramático caso vivió una familia en San Felipe luego que la morgue del hospital San Camilo le entregara por error el cuerpo de otra persona, que fue sepultada por covid-19.

Se trata del caso de Margarita Núñez de 93 años, quien falleció el pasado 31 de mayo, sin embargo sus familiares recibieron el cuerpo de una mujer de similares características.

El recinto inició una investigación al respecto, informando que se produjo “la entrega de un cuerpo a la familia que no correspondía, el cual fue sepultado el mismo día”, según señaló el director Ricardo Salazar.

La nieta de la víctima, Natalia López reconoció que cuando comenzaron a hacer los trámites funerarios “mi mamá decía cómo sé que es mi mamá, incluso tuvimos roces familiares preguntando si se podía ver el cuerpo, me dijeron que no se podía”.

La joven sostuvo que fueron los encargados de la funeraria y morgue que revisaron las bolsas mortuorios selladas “y se dieron cuenta que mi abuela no estaba. En este momento sé que la sepultaron en algún lugar, pero no sé en qué tumba”.

¿Y ahora? “El cementerio parque El Almendral está tratando de arreglar esto, me dicen que mi abuela la tienen ellos, pero cómo me lo aseguran. Estamos desconcertados, angustiados porque tenemos que esperar no sé cuánto tiempo para que saquen a mi abuela y no sé cómo es el protocolo de exhumación de una persona con civid”, aseguró la joven.

El hospital informó que “de inmediato, la dirección del establecimiento se contactó con ambas familias para informar lo sucedido, oportunidad en que junto con entregar las disculpas correspondientes, se informó que todas las acciones necesarias para revertir esta situación serán realizadas a la brevedad, de la misma forma que las investigaciones que sean necesarias para esclarecer los hechos”.