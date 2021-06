Karina Oliva reconoció que sabía de denuncias de VIF contra candidato de su partido

Karina Oliva (Comunes) se ha llenado de reproches. Pese a que logró un buen resultado en las elecciones del pasado 15 y 16 de mayo y pasar a la segunda vuelta de la competición por la gobernación de la RM, se le ha cuestionado que no tomara mayores acciones en el caso del denunciado Ruben Urrutia.

Así al menos lo hicieron notar usuarios en redes sociales, que al conocer que la candidata sabía de las denuncias por violencia intrafamiliar que pesaban sobre Urrutia -electo concejal por la Pintana y con quien Oliva realizó campaña-, no dudaron en criticarla.

Y es que la propia carta del Frente Amplio a la gobernación reconoció que tenía antecedentes del caso. “A mí no me entregó esa información una víctima, me la entregó un perfil de twitter que se llama Difamadores. Ahí tenemos que hacer como un mea culpa. Yo debiese haber perseguido y revisado con más contundencia, hacerle un seguimiento, aunque no es mi atribución dentro del partido”, sostuvo.

Más tarde, eso sí, ocupó su cuenta de Twitter para aclarar sus dichos:

“Yo no conocía todos los antecedentes que circularon en esta campaña sobre VIF del concejal Rubén Urrutia. Su caso fue revisado por el comité electoral de nuestro partido por los mensajes que me llegaron en marzo de 2020, donde se verificó que no había antecedentes”, publicó.

Agregó, asimismo, que hizo un mea culpa “porque claramente la revisión que se hizo no bastaba. La justicia patriarcal no puede ser nuestro estándar”.