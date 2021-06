“La DC perdió la dignidad”: El duro diagnóstico de Ximena Rincón tras fallida candidatura

La senadora de la Democracia Cristiana, Ximena Rincón, realizó hoy sus descargos a semanas de su bullada bajada presidencial tras las elecciones del 15 y 16 de mayo, sosteniendo una crítica categórica hacia su partido y manifestando que la falange “perdió la dignidad” en cuanto a defender su pretensión de ir a La Moneda.

En conversación con La Tercera, Rincón sostuvo que tras el escándalo que también tuvo como consecuencia la salida de Fuad Chahín de la testera, “hay un costo político de la DC. Yo he respetado todas las reglas. Gané con el 60% en una primaria con una alta participación, 30 mil personas, ningún otro partido es capaz de hacer algo así”.

Por lo mismo se manifestó “tranquila con lo que hemos hecho”, a nivel personal, aspecto en el que declaró que “sólo veo ganancias”.

Respecto a la repentina bajada de su opción presidencial, la parlamentaria manifestó que “la DC me respaldó en la junta nacional y me proclamó con un 60% de los votos”, pero que el veto de otros partidos para ir a una primaria legal que luego no tuvo lugar, fue lo que detonó su salida.

“Surgió este veto, que a mí en lo personal me parece inaceptable. Ningún partido político debiera nunca aceptar este tipo de situaciones y no voy a hablar más del tema porque no corresponde”, dijo, aunque luego agregó que “la DC perdió la dignidad cuando se aceptó que otros partidos nos obligaran a cambiar una decisión que se había tomado por parte de la ciudadanía de manera democrática, en primarias abiertas, donde fuimos capaces de convocar junto a Alberto Undurraga a más de 30 mil personas”.

“La DC hizo lo que la ciudadanía venía demandando hace mucho tiempo: resolver de manera abierta y democrática, no entre cuatro paredes, una candidatura. Eso fue cambiado a la antigua, en la cocina, entre cuatro paredes, algo lo que la gente no le gusta y ya no acepta, pero la DC lo aceptó“, agregó la senadora.